Novo confirma Romeu Zema como candidato ao governo de MG

23/07/2022 15h28 Atualizado 23/07/2022

O Partido Novo confirmou neste sábado (23) a candidatura do atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema , à reeleição.

A convenção aconteceu na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em Belo Horizonte, com a presença de lideranças do partido e candidatos a deputado federal e estadual.

Romeu Zema nasceu em Araxá, no Triângulo Mineiro, e tem 57 anos. Ele é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. No começo dos anos 1990, assumiu o controle da rede varejista de eletrodomésticos da família e, em 2018, foi eleito governador de Minas Gerais .

O nome do candidato a vice-governador na chapa ainda não está definido. O jornalista Eduardo Costa (Cidadania) foi convidado para assumir o posto, mas a confirmação depende de acordo com a federação PSDB-Cidadania. Se isso não acontecer, o candidato a vice será o ex-secretário-geral Mateus Simões.

O Novo declarou apoio ao deputado Marcelo Aro (PP) como candidato ao Senado.

