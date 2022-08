Novo Banco assina contrato para venda de fundos de reestruturação

Entornointeligente.com /

O Novo Banco informou esta terça-feira que assinou um contrato de compra e venda e outros acordos com fundos de investimento geridos por Davidson Kempner Capital Management relacionados com a alienação de fundos de reestruturação.

Relacionados novo banco. Novo Banco conclui venda do edifício sede por 112,2 milhões de euros

novo banco. Lucros do Novo Banco quase duplicam no primeiro semestre para 266,7 M€

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco adianta que, «juntamente com outros vendedores, foi assinado um contrato de compra e venda e outros acordos com fundos de investimentos geridos por Davidson Kempner Capital Management LP (Davidson Kempner), relacionados com a venda de participações no Fundo Recuperação Turismo, Fundo de Capital de Risco (FRT) e FLIT — PTREL, SICAV-SIF, S.C.A. (FLIT), bem como alguns outros ativos atualmente detidos por Fundo Recuperação (FCR), também denominado por ‘Project Crow'».

No final de dezembro passado, a exposição do Novo Banco aos fundos de reestruturação, que inclui os fundos referidos anteriormente, «totalizava 524 milhões de euros, com o perímetro desta transação a compreender cerca de 40% da exposição do banco aos fundos de reestruturação», salienta a instituição financeira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O Novo Banco refere que, «não obstante da concretização da transação, nos termos acordados, ter um impacto esperado neutro no resultado líquido de 2022, a redução desta exposição no balanço deverá repercutir-se num aumento de cerca de 25 bps [pontos base] dos rácios de capital» da instituição financeira.

A operação deverá estar concluída no quarto trimestre deste ano.

«A transação hoje anunciada juntamente com outras medidas celebradas, no terceiro trimestre de 2022 até à data, para acelerar o desinvestimento de ativos não-‘core’ [não centrais], deverão repercutir-se num aumento de cerca de 65 bps [pontos base] nos rácios de capital do Novo Banco versus rácios reportados a junho de 2022», conclui a entidade.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com