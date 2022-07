Novo acórdão do TC sobre confinamentos «fere de morte» lei de emergência sanitária

Entornointeligente.com /

O Tribunal Constitucional (TC) considerou, pela primeira vez, que os confinamentos gerais e as quarentenas decretadas durante a pandemia são inconstitucionais do ponto de vista material, e já não apenas do ponto de vista formal. No acórdão 464/2022 de 24 de Junho, os juízes concordaram que os confinamentos configuram verdadeiras privações de liberdade, a exemplo das prisões domiciliárias, pelo que não são admissíveis sem ser decretado estado de emergência ou sem uma decisão judicial que as sustente.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com