Novio de la actriz Livia Brito es acusado de secuestrador

El novio de la actriz cubana Livia Brito, el entrenador Mariano Martínez, fue acusado de secuestrador por un maquillista de nombre Enrique Hernández.

En este sentido, el hombre aseguró en redes sociales que el novio de Livia Brito lo privó de su libertad por creer que lo robó.

«Me dice que se le había extraviado un bolso con sus documentos y que había visto con las cámaras. Estaba esperando el supuesto primo y es cuando entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos, de los pies, me quitaron mi celular, me pidieron la clave y yo le preguntaba: ¿Dónde está el video?», asegura Hernández en redes sociales.

No es la primera vez que Mariano Martínez es acusado ante las autoridades, pues en 2020 el paparazzo Ernesto Zepeda lo denunció a él y a Livia Brito por despojarlo de su herramienta de trabajo y golpearlo.

Por su parte, Mariano Martínez negó todas las acusaciones.

De igual forma, aseguró que él nunca se contactó con el maquillador, sino todo lo contrario.

«Me escribe el 13 de junio para ofrecerme el cuidado de pies y manos. El 14 conozco a Enrique y en el momento que él llega a mi casa, entra y yo nunca hablé con él ni de Livia Brito, ni temas de styles, ni temas de nada», dijo el novio de Brito.

Novio de Livia Brito se defiende de acusaciones pic.twitter.com/LrLwhE63ql

— Lo + viral (@VideosVirales69) July 11, 2022 Con información de Infobae

