Novia hizo su propio pastel de bodas y este fue el resultado

Entornointeligente.com /

Uno de los elementos más importantes y que no puede faltar en una boda es el pastel que se compartirá con los invitados durante el banquete, ya que este tiene un significado especial para las parejas que están iniciando una nueva vida juntos.

Sin embargo, el pastel de boda puede representar un gasto considerable para quienes han decidido dar el siguiente paso en su relación, por lo que algunos pueden optar por omitirlo o bien, buscar opciones que no impliquen un fuerte gasto.

Eso es lo que hizo una usuaria de TikTok llamada Laura, quien, emocionada, compartió un video del proceso que llevó a cabo para elaborar su pastel de bodas, que a juicio de los demás usuarios, lo que menos parece es una tarta nupcial.

@darlinggoose

Not sure if making my wedding cake at midnight the night before my wedding was the best idea 😅🤪💋

♬ Bad Habits ※ Ed Sheeran

Laura aseguró que quiso ahorrarse varios dólares en el pastel, así que 12 horas antes de su casamiento se puso manos a la obra para hornear y decorar su propio pastel de bodas.

El resultado final del pastel no fue el esperado por los usuarios de las redes, quienes a pesar de que la novia quedó satisfecha con el resultado, varios de ellos indicaron que el resultado fue desastroso, ya que al ser tan colorido consideraron que parecía más bien de cumpleaños.

Sin embargo, Laura ignoró todas las críticas pues compartió otro clip de ella degustando su pastel en su boda, muy feliz, para así responder a todos sus detractores.

@darlinggoose

«You’re not making a sprinkle cake for your wedding, that must be a joke» shoutout to my photographer, Kim for slaying 😫💥❤️ #weddingdiy #diyweddingcake #sprinklecake

♬ Ms. Jackson ※ Outkast

Por El Diario NY

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com