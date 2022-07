Novia de Vicente Fernández Jr. fue hospitalizada en Colombia

Entornointeligente.com /

Vicente Fernández Jr. y Mariana González comenzaron su romance en abril de 2020 y a casi dos años de relación han tenido que sortear las críticas ya que, en múltiples ocasiones, han acusado a la llamada «Kardashian mexicana» de ser problemática y convenenciera.

También la pareja ha sido criticada en redes sociales ya que el hijo mayor del «Charro de Huentitán» es 19 años más grande que su novia. Sin embargo estos señalamientos no le importan a la pareja que recientemente viajaron a Colombia a celebrar 27 meses de relación.

Y el viaje iba extraordinario según pudieron demostrar los novios en sus redes sociales quienes compartieron fotografías en famosos lugares turísticos como La Plazoleta de Guatapé.

Pero este paseo turístico fue interrumpido cuando la empresaria a través de sus stories de Instagram compartió diversas imágenes y videos donde se le ve en la cama de un hospital . En todos los clips se pudo ver a Vicente Fernández Jr. atento a las necesidades de su pareja sentimental.

Ante la preocupación de sus fans, la influencer grabo un video en el que comentó «Todo bien amigos, gracias por sus buenos deseos», sin dar mayores detalles de porque había sido hospitalizada.

Sin embargo fue tanto el cuestionamiento de sus seguidores que Mariana González Jr. después de un día decidió romper el silencio explicando que fue a Colombia a operarse la nariz.

» No me sucedió nada, únicamente que yo tenia mi tabique desviado r lo cual me tenía que hacer mi cirugía para poder respirar bien porque respiraba por la boca y roncaba y Chente me dijo si sigues roncando ya no vas a poder dormir conmigo y como no quería dejar de dormir con mi baby, me opere mi nariz «.

Mira aquí la hospitalización de Mariana González

