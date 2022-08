Novia de Luisito Comunica denunció que fue víctima de acoso sexual en México

Entornointeligente.com /

Arianny Tenorio y Luisito Comunica tienen una de las relaciones más estables entre los influencers del continente. La mujer es conocida por su trabajo como modelo y sus videos en redes sociales.

En las últimas horas, Tenorio hizo una grave denuncia en su cuenta de TikTok. La joven relató el susto que pasó luego de que un hombre la acosara sexualmente en la calle, a plena luz del día.

La mujer reveló, en medio de lágrimas, que el sujeto la habría tocado sin su consentimiento mientras le decía obscenidades al oído. Tenorio iba en camino a desayunar, por lo que el hecho sucedió en horas de la mañana.

«Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron bien duro con deseo y me dijeron cosas morbosas y no me pienso quedar callada porque no debemos callar cuando pasan estas cosas», expresó la mujer al comienzo del video.

Manifestó que el acosador iba manejando una motocicleta y se le acercó de repente. Ella creyó que él hombre la intentaría robar pero en realidad solo fue a tocarla.

«El hombre me agarró la nalga con aquel deseo, que asco, que cochinos se sintió. De verdad que me sentí indignada y me decía ‘que rico, que no sé qué ‘, relató.

La pareja de Luisito Comunica aseguró que intentó defenderse y pegarle al agresor pero el hombre respondió con tranquilidad. La mujer incluso le habría gritado para que parara y el sujeto finalmente se alejó sin mayor molestia.

No es la primera vez En medio de su molestia, la venezolana habló sobre otras experiencias de acoso sexual que ha vivido en la capital de México. Reveló que hace unos años, en el transporte público de la ciudad sufrió un caso similar.

Arianny se encontraba en un vagón del Metrobús, cinco años atrás, cuando vio algo inusual. En esta ciudad, los buses suelen estar separados entre secciones para hombres y para mujeres, donde ella estaba. De repente, se acercó un hombre y se ubicó detrás de ella para rozar sus partes íntimas.

«El hombre se acerca y se me pega una señora se da cuenta y me dice ‘hija hazte para acá’. El hombre sigue de intenso pegándose a mis espaldas. Estaba el Metrobús súper lleno, ahí no entraba un alma más y sentí que me agarró la nalga. No dije nada. Me volteé y le di un puñetazo en el pecho. El hombre dijo ‘yo no fui'», contó Tenorio.

Al final del relato, la influencer aseguró que fue humillada por tener acento venezolano y quejarse de la inseguridad de la ciudad en la que vive. Confesó que ese día llegó a su casa llorando y aún se siente indignada por los hechos de acoso sexual que ha tenido que soportar.

Fuente: El Nacional

