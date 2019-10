Novia de Irrael Gómez anunció que está embarazada

Entornointeligente.com /

Con una foto en Los Roques, la modelo Liarys Hernández anunció que está embarazada del influencer venezolano Irrael Gómez.

A través de su cuenta en Instagram, la espigada rubia compartió este domingo la noticia con sus seguidores a través de un extenso texto.

En la publicación, afirmó que desde joven se enfocó en tener metas en la vida, como una marca de ropa y su propia empresa.

Quiero contarles algo.. A pesar de mi edad, siempre jugaba diciendo que era una señora , porque así me sentía como alguien mayor con responsabilidades , es decir nunca me llamó la atención las rumbas , relajos o cosas típicas de los jóvenes , aunque mis padres me dieron todo y me sentía cómoda en casa , desde muy temprana edad me enfoqué en mis metas de vida , a los 18 quería una marca de ropa , quería tener mi propia empresa y libertad económica, comencé a trabajar día y noche para conseguirlo y así fue , a los 19 años quería mi propia casa sentirme independiente , y no descansé hasta conseguirla, lo que me hacia falta era seguir creciendo y la estabilidad de una familia con una pareja maravillosa , y el universo quiso regalármelo en este preciso momento ???????????? TE AMO @irrael gracias por regalarme lo que le faltaba a mi vida ❤️

«A los 19 años quería mi propia casa sentirme independiente, y no descansé hasta conseguirla, lo que me hacia falta era seguir creciendo y la estabilidad de una familia con una pareja maravillosa, y el universo quiso regalármelo en este preciso momento. Te amo Irrael, gracias por regalarme lo que le faltaba a mi vida», dijo.

El mensaje lo acompañó con una fotografía en donde el autodenominado Gurú de las redes aparece besando el vientre en donde está su próximo hijo.

En enero, la pareja comenzó a dar pistas en redes sociales de su relación. Una muestra de ello fue cuando Liarys subió la siguiente foto:

Se juntó el ángel y el demonio vamos a ver qué sale de aquí ????????????

