Novela Jezabel llega a la gran pantalla venezolana este 11 de agosto

CARACAS – Este 11 de agosto los cines caraqueños estrenan Jezabel, film dirigido por Hernán Jabes bajo la producción de Adrián Geyer, que hacen una adaptación al cine de la novela negra original del venezolano Eduardo Sánchez Rugeles, thriller que habla de una sociedad en decadencia y de una chispa de luz en medio de la oscuridad.

Jezabel es una coproducción entre Venezuela y México que muestra rutinas sibaritas, llenas de excesos sexuales, mentiras, fiestas y sustancias ilícitas de lo que pare ser una vida sin rumbo.

El texto en el que se basa la producción bajo el mismo nombre, obtuvo en 2010 el premio Arturo Uslar Pietri y en la ocasión está protagonizado por el reconocido Gabriel Agüero como Alain Barral (quien obtuvo además un premio especial en México por su papel en esta producción); Eliane Chipia como Eliana Bloom, Shakti Maal como Carmen Casas, Johanna Juliethe como Lorena López y Erich Wildpret como Salvador Grasso.

Actúan también Diana Volpe como Nina Mathinson, Armando Cabrera como el padre de Loló, y María Conchita Alonso como la madre de Alain.

La dirección de fotografía es de Gerard Uzcátegui y la dirección de arte de Alfredo Correia, con música del maestro Tomás Barreiro y temas de la banda venezolana Famasloop.

Para Sánchez Rugeles, ésta es una historia sobre la memoria y el olvido, sobre aquello que, por mecanismo de defensa, elegimos olvidar pero que no puede borrarse, y agregó que para llevar al cine esta obra, trabajó con el director para concebir la historia, en un futurismo decadente de una Venezuela de 2033, con un paisaje siniestro y ominoso, gracias al trabajo de Uzcátegui, al frente de la fotografía.

Para Sánchez, la película no deja a nadie indiferente. «En gran parte de los productos audiovisuales vemos personajes de luz, moralejas, sororidades, altruismo y reflexiones holísticas. Jezabel atenta contra ese discurso y, en ese sentido, corre un riesgo. Porque, ciertamente, puede gustarte o no, pero no te deja indiferente».

Para el director Hernán Jabes, «Es una película que carece de moralismos y censuras, que levanta la alfombra que oculta el sucio y lo muestra, en un ejercicio que nos pone un espejo como sociedad» e invita a repensar muchas preguntas sobre los hijos, lo que hace que sea una película incómoda, cruda, oscura y que impacta mucho.

La dura producción entra en las carteleras venezolanas y para detalles o más información se recomienda ver @jezabelfilm

