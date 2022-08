Novela gráfica Balada para Sophie adaptada a série de TV pela IDW Entertainment

Entornointeligente.com /

A banda desenhada Balada para Sophie , mais recente colaboração entre os autores Filipe Melo e Juan Cavia, vai ser adaptada a série televisiva, em desenvolvimento pela IDW Entertainment, anunciou na terça-feira o site Deadline .

Depois de ter sido nomeada para quatro prémios Eisner , por conta da edição norte-americana (com o selo da Top Shelf e tradução de Gabriela Soares), a novela gráfica Balada para Sophie , do argumentista português Filipe Melo e do desenhador argentino Juan Cavia, vai ser agora adaptada a série de televisão.

» Balada para Sophie (Universal International Studios), do músico português Filipe Melo e do artista Juan Cavia, é um conto arrebatador sobre o que acontece quando uma jovem jornalista incita uma super-estrela musical que vive em reclusão a quebrar finalmente o seu silêncio», descreve o site Deadline .

O livro esteve indicado para os Eisner, conceituados prémios norte-americanos de banda desenhada, nas categorias de Melhor Álbum de BD, Melhor Edição Americana de um Livro Estrangeiro, Melhor Argumentista e Melhor Desenhador.

Esta nova nova colaboração de Filipe Melo e Juan Cavia convoca para a narrativa um imaginário do cinema, da música e da literatura.

Com mais de 300 páginas, o livro tem como ponto de partida a rivalidade entre dois pianistas franceses, que nos anos de 1930 competem num concurso de jovens talentos.

A história é contada na perspectiva de um dos pianistas, Julien Dubois, que, sabendo-se no fim de vida, procura redimir-se do passado numa longa entrevista com uma jornalista.

Balada para Sophie foi editada em 2020, em Portugal, pela Tinta-da-China, e reeditada em 2021 pela Companhia das Letras, tendo já sido adaptada para teatro, com encenação de Maria João Luís.

A obra já venceu os Prémios Bandas Desenhadas 2020, nas áreas de publicação, argumento e ilustração nacionais, e o prémio de melhor banda desenhada de autor português do festival AmadoraBD , em 2021.

A primeira colaboração literária entre Filipe Melo e Juan Cavia aconteceu já há uma década, quando lançaram o primeiro de quatro volumes de BD das Aventuras de Dog Mendonça e Pizzaboy , seguindo-se a novela gráfica Os Vampiros e os dois curtos contos desenhados Comer/Beber .

Balada para Sophie é dedicado a Beatriz Lebre, a jovem estudante universitária de Psicologia e pianista de 23 anos que foi morta em Maio de 2020 por um colega da faculdade.

