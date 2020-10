Más contenidos exclusivos : El escritor fantasma (T2). «Cuatro niños se unen para resolver un emocionante misterio sobre un fantasma con asuntos sin resolver, que decide hacerse con una pequeña librería de barrio y empezar a liberar personajes de ficción en el mundo real.» Nuevos capítulos : El mundo en moto: rumbo norte (T1) Micromundos (T1) Ted Lasso (T1) Teherán (T1) Disney+ Y terminamos con Disney+, cuyo estreno más destacable esta semana, es el de la serie de National Geographic Elegidos para la gloria

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y hay bastante material esta semana, no desesperes, porque si destacamos El Halloween de Hubie es por algo. Pero hay mucho más para elegir.

Netflix Comenzapor por lo que trae esta semana Netflix, que no es tanto como de costumbre, lo cual está bien, habida cuenta de que cuando la gran N del VOD tira por cantidad, arruina la calidad. Así las cosas, ¿qué pinta El Halloween de Hubie arriba del todo?

El Halloween de Hubie Vamos a ver: El Halloween de Hubie es la nueva película de Adam Sandler para Netflix, una comedia ambientada en Halloween en la que el actor estadounidense hace de lo que podríamos denominar con todas las letras como tonto del pueblo, en este caso del pueblo de Salem. Es decir, estamos ante un bodrio al uso made in Sandler… Pero es que estos bodrios funcionan. Ahí está el misterio con este tipo. La única película seria -y muy bien considerada por la crítica- que ha hecho pasó sin pena ni gloria, pero todo lo demás gusta mucho y se ha convertido ya en uno de los actores fetiche de Netflix.

Así que puede que El Halloween de Hubie sea una basurilla más, pero eso no importa, porque lo más probable es que sea una de las más vistas de la plataforma a lo largo de las próximas semanas. Y, seamos honestos, con que resulte entretenida el rato que dura, sobra, ya ha cumplido con su cometido con creces. En cuanto al argumento, no necesitas que te adelante nada, porque con ver el tráiler te puede imaginar la película de cabo a rabo; pero sí, El Halloween de Hubie está hecha para esta época del año con los ingredientes que te esperas.

La maldición de Bly Manor Claro que si te apetece algo más serio, Netflix ha estrenado esta semana su última serie de terror, La maldición de Bly Manor , una de esas historias en las que «morir no equivale a desaparecer». Si a eso le añades que se trata de una obra del creador de La maldición de Hill House y Doctor Sueño , no tienes por qué elucubrar mucho más sobre lo que te vas a encontrar.

David Attenborough: Una vida en nuestro planeta Por último, destacamos David Attenborough: Una vida en nuestro planeta , un documentalen torno a la figura del veterano divulgador naturalista británico David Attenborough, pero no solo eso. Muy recomendado.

Bad Boy Billionaires: India (T1). «Esta docuserie muestra la codicia, el fraude y la corrupción que facilitaron el auge de los magnates más infames de la India, y que finalmente provocaron su perdición.» Bigflo & Oli: Hip Hop Frenzy . «Un documental íntimo que muestra al famoso dúo francés de rap Bigflo & Oli en el backstage y en su gran gira.» Centella: La heroína de Halloween . «El codicioso capitán Barbapez roba a todo el mundo sus dulces de Halloween, ¡pero Centella y Relámpago se sacan un truco de la manga para arreglar las cosas!» Ginny se casa con Sunny . «Un soltero deseoso de casarse pero al que solo dan calabazas espera ganarse a un antiguo amor al aceptar ayuda de una fuente insólita: la madre de la chica.» Hacia el lago (T1). «Enfrentados al fin de la civilización debido a una terrible plaga, un grupo arriesga la vida, el amor y hasta su humanidad en una brutal lucha por la supervivencia.» La universidad para sordos (T1). «En esta serie estilo reality, un grupo de alumnos sordos e hipoacústicos comparten sus historias y exploran la vida en la Universidad Gallaudet.» Rapera a los 40 . «Radha escribe obras de teatro. Se acerca a los 40 y necesita un cambio, así que busca inspiración y acaba reinventándose como rapera.» Supermonstruos: Día de los Monstruos . «Los supermonstruos celebran el Día de los Muertos con la fantástica familia de Vida en su ciudad, donde harán más amigos y se lo pasarán de miedo en el desfile.» Nuevos capítulos :

La valla (T1) Entra en catálogo :

Cincuenta sombras más oscuras El invitado Manchester frente al mar McLaren: La carrera de un campeón Modern Family (T11) Ola de crímenes Palermo Hollywood Padre de familia (T6) The Blacklist (T7) Amazon Prime Video Seguimos con Amazon Prime Video, que para esta semana nos trae la habitual descarga de películas y series, en esta ocasión con una gran selección de clásicos, pero también varios estrenos exclusivos, incluyendo un nuevo documental sobre un deportista español (están muy pesados con el tema) y más cosas.

Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra Se repite la fórmula con la comedia española y tras su exitoso paso por cines este verano, Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra aterriza en Amazon Prime Video. Poco más que decir: típica españolada para toda la familia con Santiago Segura a la cabeza… Como El Halloween de Hubie , pero cambiando al monstruo por Loles León.

Cajas oscuras Más interesante parece, al menos a priori, Cajas oscuras , una película de suspense con pinceladas de ciencia ficción y terror en la que el superviviente de accidente de coche se somete a un tratamiento experimental con el que intentará recuperar la memoria.

Carolina Marín: Puedo porque pienso que puedo (T1). «¿Cuál es el precio a pagar por ser la mejor jugadora de la historia? Después de su lesión, la campeona olímpica Carolina Marín afronta el periodo más trascendental y exigente de su vida.» No te lo vas a creer . «Al pensar que están a punto de estrellarse, Emma le cuenta sus secretos a un extraño en un avión. Pero cuando descubre que Jack es el nuevo director ejecutivo de su compañía, intentará evitar que todos los detalles humillantes de su vida salgan a la luz.» Nuevos capítulos :

The Boys (T2) Entra en catálogo :

A través del huracán Ambiciosa Ana y los 7 (T4) Anatomía de Grey (T16) Arenas sangrientas Bienvenidos a Marwen Cambalache Camino de Santa Fe Caravanas bélicas camino del Oeste Carnaval de pasión Carrera Infernal Cofradía Conan (T1) Cuentos de Halloween Desfile de Candilejas Deuda de honor Dino Time Drop Off El ahorcado El asesinato de Julio César El colegial El desvío El engaño El extraño amor de Marta Ivers El flautista de Hamelín El hijo de Montecristo El mundo de Suzie Wong El navegante El retorno de Tarzán (T1) El último valle Encuentros paranormales Fuerza 7 Fuga de Sobibor Gran duelo al amanecer Hürkus: Héroe del cielo Junglee: Alma salvaje Jurassic Games La cabaña del fin del mundo La calle de los conflictos La dinastía del petróleo La estrella del norte La increíble pero cierta historia de Caperucita Roja La niebla La verdad oculta Las flores del diablo Las Girls Las minas del rey Salmonete Lejos del mundanal ruido Locas de alegría Los 28 De Panfilov Los gavilanes del estrecho Los protegidos (T3) Los valientes visten de negro Love happens Luz que agoniza Matar a Castro Mr. Brooks Murder Rap: Inside the Biggie and Tupac Murders Nessi y yo Nido de avispas Orozco el embalsamador Outlaws and Angels Paella Today Perdidos en el Sol Pixel Theory Retrato de Aida Silent Forests Sinfonia de la vida Súbete a mi moto (T1) Tambores de guerra Tarzán (T1-T2) The Assassin Trece días Tú y yo Una mujer en la ciudad Una pastelería en Tokio Valentine, venganza oscura Wind River HBO HBO regresa una semana más con poco que ofrecer, más allá de las series que mantiene en emisión, aunque intenta camuflarlo añadiendo a catálogo la saga entera de Harry Potter (disponible también en Netflix y Amazon Prime Video).

Los reyes de Baltimore . «El joven de 14 años Mouse pierde la inocencia cuando decide unirse a los «Midnight Clique», un infame grupo que conduce motos de monte y reina en las calles de Baltimore.» Primal (T1). «Primal nos cuenta la historia de un hombre de las cavernas en los inicios de la evolución y la de un dinosaurio al borde de la extinción que, unidos por la tragedia, tratarán de sobrevivir en el mundo primitivo y violento que les rodea.» Siempre, Luis . «Una inspiradora exploración del compromiso del legendario Luis A. Miranda Jr. para emplear el poder político latinoamericano y su reciente impulso para movilizar ayudas en su Puerto Rico natal tras la devastación del Huracán María.» Nuevos capítulos :

El tercer día (T1) Patria (T1) Room 104 (T4) Territorio Lovecraft (T1) Warrior (T2) We Are Who We Are (T1) Entra en catálogo :

Ben 10 Challenge (T1) Drácula, la leyenda jamás contada En campaña todo vale Harry Potter y la piedra filosofal Harry Potter y la cámara secreta Harry Potter y el prisionero de Azkabán Harry Potter y el cáliz de fuego Harry Potter y la Orden del Fénix Harry Potter y El misterio del príncipe Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte – Parte 1 Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte – Parte 2 Hotel para perros Mortadelo y Filemon contra Jimmy el Cachondo The Walking Dead (T10) Apple TV+ Apple TV+ sigue más animada de lo normal, y además de las series que mantien en emisión, estrena la segunda temporada de El escritor fantasma , una de fantasmas en clave infantil.

El escritor fantasma (T2). «Cuatro niños se unen para resolver un emocionante misterio sobre un fantasma con asuntos sin resolver, que decide hacerse con una pequeña librería de barrio y empezar a liberar personajes de ficción en el mundo real.» Nuevos capítulos :

El mundo en moto: rumbo norte (T1) Micromundos (T1) Ted Lasso (T1) Teherán (T1) Disney+ Y terminamos con Disney+, cuyo estreno más destacable esta semana, es el de la serie de National Geographic Elegidos para la gloria .

Elegidos para la gloria (T1). «Basada en el famoso libro superventas de Tom Wolfe, «Elegidos para la gloria» nos muestra una inspiradora perspectiva de los inicios del programa espacial de EE. UU. y la increíble historia de los primeros astronautas estadounidenses, los siete magníficos del Mercury.» Nuevos capítulos :

Becoming Ha nacido una estrella (T1) One Day at Disney (T1) Entra en catálogo :

Amoco Cádiz: el desastre ecológico del siglo Dog: Impossible-Misión canina (T1)

