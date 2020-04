Novedades en streaming

PUBLICIDAD Igualmente debutó esta semana la película animada japonesa Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll , estrenado originalmente en 2019 como una continuación de la serie animada Violet Evergarden, que sigue a una misteriosa mujer robótica que es enviada a una escuela de internado para asistir en la formación de una de las estudiantes

Este viernes, Netflix estrena su largometraje original de drama biográfico Sergio , basado en la historia del diplomático brasileño Sérgio Vieira de Mello, que lideró programas humanitarios de las Naciones Unidas durante décadas, interviniendo en catástrofes como la invasión estadounidense de Irak en 2003.

El actor brasileño Wagner Moura ( Narcos ) y la actriz cubana Ana de Armas ( Entre navajas y secretos ) protagonizan bajo la dirección del documentalista estadounidense Greg Barker , que hace su debut en un largometraje de ficción.

Otro largometraje nuevo en Netflix es el thriller español Legado en los huesos , basado en la novela del mismo nombre de Dolores Redondo . Es una secuela de la película de 2017 El guardián invisible .

Marta Etura regresa como la detective Amaia Salazar, que esta vez investiga una serie de misteriosos suicidios de prisioneros de una cárcel, todos conectados por un misterioso mensaje.

En el apartado de series originales, Netflix debutó esta semana la segunda temporada de la televonela mexicana de acción El Dragón: El regreso de un guerrero , y la temporada dos de la serie animada Los héroes del apocalipsis .

Igualmente se sumaron al catálogo esta semana la película de 2016 Focus , con Will Smith y Margot Robbie , la novena temporada de la serie post-apocalíptica The Walking Dead , el filme infantil de 2001 Stuart Little 2 y la película animada Barbie Dreamhouse Adventures: ¡Vamos, equipo Roberts!

El servicio Prime Video de Amazon, por su parte, agregó las sextas temporadas de la serie histórica Vikings y la serie policial Bosch .

