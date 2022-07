Novas demissões na Raríssimas. Destituição da presidente discutida no domingo

Entornointeligente.com /

A Raríssimas – Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras tem, actualmente, apenas três membros dos órgãos sociais em funções e todos eles podem ser destituídos no próximo domingo, incluindo a presidente da direcção, Maria Júlia Cardoso, se for aprovado o ponto nesse sentido que consta da convocatória para uma Assembleia Geral Extraordinária marcada para esse dia. Os últimos meses foram marcados por ainda mais instabilidade na instituição, com a demissão de vários membros dos órgãos sociais e dúvidas sobre a liquidez para pagar salários.

Publico

Entornointeligente.com