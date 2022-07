Novak Djokovic ya se instaló en las semifinales del Wimbledon

Entornointeligente.com /

Djokovic, seis veces campeón del Grand Slam sobre hierba, venció en tres horas y 35 minutos la resistencia del tenista de 20 años que en octavos de final había eliminado magistralmente al español Carlos Alcaraz, quinto cabeza de serie. «Muchas felicidades a Jannik por una gran batalla, es muy maduro para su edad, tiene mucho tiempo por delante» para ganar torneos, aseguró Djokovic. Sinner «fue el mejor jugador durante dos primeros sets, pero al final del segundo fui al baño, me refresqué, me hablé a mí mismo en el espejo, es verdad», afirmó el serbio, considerando que ahí recompuso «los pensamientos para enfrentarse al adversario de la mejor manera posible». Dijo haber sentido un «subidón de confianza» al quebrarle el saque por primera vez en el tercer set y «ver un poco de dudas en su movimiento». Al final, la experiencia del exnúmero uno del mundo, ganador de 20 títulos de Grand Slam, se impuso a la juventud y el ímpetu del italiano. «He tenido la bendición de jugar al tenis profesionalmente durante 20 años», afirmó el serbio, convencido de que «podía darle la vuelta al partido, ya lo he hecho en bastantes ocasiones». Djokovic se apuntó así su 26ª victoria consecutiva en Wimbledon, con su última derrota en el All England Club londinense remontándose a hace 5 años. El jueves se enfrentará en semifinales al británico Cameron Norrie o al belga David Goffin. This is how champions play ?? Over to you, @DjokerNole … #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/fn5KXfpxUo

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 5/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com