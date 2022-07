Novak Djokovic está en la lista para competir en el US Open a pesar de no estar vacunado

Entornointeligente.com /

La tenista estadounidense Serena Williams fue incluida este miércoles en la lista de participantes para el US Open, cuarto y último Grand Slam del año, al igual que el serbio Novak Djokovic a pesar de que su negativa a vacunarse contra el covid le impediría ingresar al país.

Williams, quien ganó el primero de sus seis títulos de Nueva York en 1999, se encuentra a un Grand Slam del récord de 24 de Margaret Court.

La estrella estadounidense ganó el último de sus 23 ´Majors´ en el Abierto de Australia de 2017 estando embarazada. Su título más reciente del US Open fue en 2014.

Williams, ex número uno del mundo, solo regresó a la acción individual en Wimbledon el mes pasado después de un año al margen por lesiones.

Por su parte, Djokovic, recién ganador de Wimbledon, su séptimo título del grande inglés y su 21° ´Major´ en general, está en la lista para el torneo que se disputará del 29 de agosto al 11 de septiembre.

Sin embargo, el tres veces ganador no podrá ingresar a Estados Unidos por negarse a ser vacunado contra el covid-19.

«Según el libro de reglas de Grand Slam, todos los jugadores elegibles ingresan automáticamente en los campos del cuadro principal de individuales masculino (ATP) y femenino (WTA) según la clasificación 42 días antes del primer lunes del evento», señaló en un comunicado la Asociación de Tenis de los Estados Unidos.

«El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los viajes al país para los ciudadanos no estadounidenses no vacunados», agregó la organización del último `grande’ del año.

El número uno del mundo masculino, el ruso Daniil Medvedev, regresa para defender su título.

Medvedev y sus compañeros rusos fueron excluidos de Wimbledon este año como resultado de la invasión a Ucrania. Pueden jugar en Nueva York aunque no bajo su bandera nacional.

La campeona femenina Emma Raducanu y la dos veces ganadora Naomi Osaka también están en la lista de participantes.

LINK ORIGINAL: El Pais

