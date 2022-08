Entornointeligente.com /

A aplicação de uma nova taxa extraordinária sobre os lucros da banca «aproximaria os escalões de IRC da prática relativamente aos escalões de IRS», ao mesmo tempo que seria uma medida «menos penalizadora da actividade económica» do que o aumento de impostos sobre as famílias, defende Sofia Vale, economista e professora do ISCTE.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com