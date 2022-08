Nova novela das seis, ‘Mar do Sertão’ traz discussão sobre seca e diferentes sotaques nordestinos

Entornointeligente.com /

21/08/2022 20h59 Atualizado 21/08/2022

Mar do Serão: nova novela retrata o nordeste

A nova novela das seis, «Mar do Sertão», é uma história de amor, que também fala de assuntos como falta d'água e a busca por justiça, tudo com leveza e bom humor. A trama começa nesta segunda-feira (22) com a estreia da atriz Isadora Cruz como protagonista, além da participação dos atores Renato Goes e Sergio Guizé no elenco.

O Fantástico foi até Canta Pedra , uma cidade do sertão nordestino, para contar uma história que envolve disputa de poder, a família de um coronel e um triângulo amoroso. A cidade foi construída dentro dos Estúdios Globo , inspirada em vários municípios do nordeste, principalmente no de Piranhas, em Alagoas.

São muitos cuidados pra contar a história de » Mar do Sertão» . Na trama, Canta Pedra já foi mar, e hoje enfrenta a realidade da seca. O diretor Allan Fiterman explica um efeito especial utilizado nas gravações.

«A gente chama de siroco. A gente tem que mostrar essa seca então, toda hora de gravar a gente solta o siroco pra dar essa sensação de poeira, de seca», explica o diretor ao mostrar a argila que fica no ar e cria uma atmosfera de seca para a novela.

Quase 20 atores da novela são nordestinos e estão felizes em atuar no seu sotaque de origem, e também mostrar ao Brasil que o Nordeste tem vários sotaques diferentes.

«Essa novela é uma crônica social. É uma sátira dos costumes brasileiros e também uma grande homenagem ao nosso povo», conta o autor Mário Teixeira.

Assista a matéria na íntegra acima.

