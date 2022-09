Nova fuga de combustível deve adiar novamente lançamento da Ártemis I

Entornointeligente.com /

A pouco mais de três horas da janela de oportunidade para o lançamento da primeira missão do programa Ártemis, uma nova fuga de combustível ameaça adiar novamente a descolagem: a equipa de lançamento recomendou «não avançar». Esta recomendação deve impedir mais desenvolvimentos durante esta segunda tentativa de iniciar o novo programa de exploração espacial da NASA.

A decisão oficial pertence agora ao director de lançamento, Charlie Blackwell-Thompson. A decisão estará pendente neste momento, com o director a querer ouvir mais opiniões e aguardar mais uns momentos antes de cancelar o lançamento. A informação foi avançada pela própria transmissão em directo da NASA, onde se pode acompanhar a preparação da Ártemis I.

A missão Ártemis I tem um período de duas horas para descolar da plataforma no Centro Espacial Kennedy, na Florida: entre as 19h17 e as 21h17.

A recomendação de «não avançar» não implica um adiamento. Enquanto o cancelamento significa que não há voo e só pode ser definido pelo director de lançamento, uma recomendação de «não avançar» pode ser dada por qualquer uma das equipas que trabalham nesta missão – desde a meteorologia à equipa de lançamento, como é o caso nesta segunda tentativa da Ártemis I.

Depois de Charlie Blackwell-Thompson, dar luz verde para o abastecimento dos depósitos do foguetão, uma nova fuga de combustível interrompeu este processo. A fuga agora identificada não está relacionada com o problema num dos motores do andar principal do foguetão, que motivou o adiamento na primeira tentativa de lançamento, na passada segunda-feira.

Neste caso, a falha técnica está localizada numa lateral do foguetão. «As tentativas de corrigir a fuga não foram bem-sucedidas até ao momento», escreveu a NASA, no seu blogue de acompanhamento da missão Ártemis I. Já foram realizadas três tentativas de resolução deste problema – sem sucesso.

A próxima data anunciada para o lançamento do primeiro voo do foguetão Space Launch System (SLS) e da cápsula Órion (acoplada no topo do foguetão) é já esta segunda-feira, 5 de Setembro.

A Ártemis I é a primeira etapa de uma longa jornada com dois grandes objectivos: o regresso à Lua e a visita a Marte. Esta primeira missão do novo programa da NASA não leva astronautas ao espaço (isso está reservado para a próxima). O foguetão SLS vai levar a Órion ao espaço, num teste de voo não tripulado em torno da Lua – que permitirá garantir que tudo está a funcionar correctamente (ou fazer ajustes para os próximos voos).

