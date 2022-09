Entornointeligente.com /

Gestão e Engenharia do Ambiente são, para já, os cursos favoritos entre os estudantes que já se inscreveram no campus da Universidade Nova de Lisboa no Cairo, o primeiro de uma instituição do ensino português a abrir fora de portas, revelou ao PÚBLICO o vice-reitor da UNL João Amaro de Matos.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com