22/07/2022 04h00 Atualizado 22/07/2022

1 de 2 Novo modelo da carteira de identidade brasileira — Foto: DOU/Reprodução Novo modelo da carteira de identidade brasileira — Foto: DOU/Reprodução

A nova carteira de identidade começa a ser emitida na próxima semana . De acordo com a Receita Federal , o serviço tem início pelo Rio Grande do Sul, na terça-feira (26) , e, nos dias seguintes, será feito no Acre, no Distrito Federal, em Goiás , em Minas Gerais e no Paraná ( saiba mais abaixo ).

Com a nova identidade, o número do RG antigo deixa de existir e apenas o CPF é considerado . O objetivo, segundo o governo, é unificar o número do documento em todas as unidades da federação – atualmente, cada região brasileira pode emitir o documento e, na prática, uma pessoa pode até ter 27 números de RG no Brasil.

Por isso, para ter acesso ao novo documento, é preciso regularizar o CPF . De acordo com a Receita Federal, «haverá validações biográficas e biométricas antes da emissão da carteira».

«Cidadãos que não possuírem ou estiverem com as informações incorretas no CPF poderão recorrer aos canais de atendimento à distância da Receita Federal para resolver sua situação», diz a Receita.

Mesmo com o início da confecção da nova carteira de identidade, o RG atual ainda vale por 10 anos.

Como corrigir informações no CPF?

A atualização das informações do CPF pode ser feita de forma gratuita pela internet , no site da Receita Federal . Em algumas situações, o procedimento gera um «protocolo de atendimento» e, nesses casos, a pessoa deve enviar os documentos para a Receita Federal por e-mail ( veja lista abaixo ).

Para atualizar o CPF, é necessário encaminhar os seguintes documentos para a Receita:

Documento de identidade oficial com foto Certidão de nascimento ou certidão de casamento, se no documento de identidade não constar naturalidade, filiação ou data de nascimento Comprovante de endereço Foto de rosto (selfie) do cidadão (ou responsável legal, se for o caso) segurando o próprio documento de identidade

Para quem tem 16 ou 17 anos

Se for solicitado por um dos pais, documento de identidade oficial com foto do solicitante (um dos pais)

Para menores de 16 anos, tutelados ou sujeitos à guarda

Documento de identidade oficial com foto do solicitante (um dos pais, tutor, ou responsável pela guarda) Documento que comprove a tutela ou responsabilidade pela guarda, conforme o caso, do incapaz

Para cidadão com deficiência e mais de 18 anos (solicitado por parente até 3º grau)

Laudo médico atestando a deficiência Documento de identificação oficial com foto do solicitante (cônjuge, convivente, ascendente, descendente ou parente colateral até o 3º grau) Documento que comprove o parentesco

O e-mail deve ser enviado para os endereços abaixo, de acordo com o estado:

Acre: [email protected] Distrito Federal: [email protected] Goiás : [email protected] Minas Gerais: [email protected] Paraná: [email protected] Rio Grande do Sul: [email protected]

Saiba mais sobre o novo RG

2 de 2 Novo modelo da carteira de identidade anunciado pelo governo federal — Foto: MJ/Divulgação Novo modelo da carteira de identidade anunciado pelo governo federal — Foto: MJ/Divulgação

O que é a nova carteira de identidade?

O novo RG foi estabelecido por meio de decreto do governo federal, e entrou em vigor em 1° de março deste ano. Os institutos de identificação têm até março de 2023 para se adequar. O documento trará uma identificação única por meio do CPF para todo país e poderá ser consultado pela internet, a partir do recebimento.

O que muda?

Com a nova documentação, a numeração será única e a autenticidade poderá ser checada por QR code, inclusive offline. Ou seja, apenas o CPF será considerado.

Atualmente, as pessoas retiram a carteira de identidade em uma unidade da federação com um número, porém, em caso de perda e solicitação em outro estado, por exemplo, a numeração vem diferente. Na prática, atualmente é possível ter 27 números de RG no Brasil.

A medida prevê ainda que a nova carteira de identidade poderá ser considerada um documento de viagem, já que vai entrar no padrão internacional. O documento terá código MRZ (Machine Readable Zone), o mesmo que consta nos passaportes, e poderá ser lido por equipamentos.

No entanto, governo federal informou que o RG poderá ser considerado apenas em viagens internacionais a países do Mercosul e que a mudança é apenas no sentido de facilitar a verificação da validade do documento. Portanto, o passaporte ainda se faz necessário .

Leia outras notícias da região no g1 DF .

