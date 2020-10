Notifican sobre renuncia de Durazo a SSPC

Entornointeligente.com /

La comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ante el pleno del Senado para analizar el II Informe de Gobierno del Ejecutivo, prevista para hoy, no se realizará porque Alfonso Durazo ya renunció al cargo.

Será el sucesor del sonorense quien comparecerá ante los senadores, en fecha por definir, informó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política.

“(Durazo) nos ha comunicado ya, formalmente, que no es secretario. Que presentó su renuncia y que está en espera de que el presidente nombre sustituto. Por tanto, al no ser secretario, no tiene sentido que sea quien comparezca.

“¿Quién va comparecer? Pues el nuevo secretario. Vamos a citar al nuevo secretario. Porque, además, nos compete parte de su ratificación y de los planes que tiene para enfrentar la inseguridad. Pero ya es oficial que no estará el secretario de Seguridad, simple y sencillamente porque ya presentó su renuncia a la secretaría”, dijo Monreal.

Pero vía Twitter, el PAN en la Cámara Alta exigió, sin embargo, su presencia ante el pleno.

Archivado en:

Alfonso Durazo SSP corrupción en México Violencia en México

LINK ORIGINAL: El Economista

Entornointeligente.com