Noticias en Cortitos desde los Fairways

Hola Fiebruses. Como siempre, cada dos o tres semanas les traigo un compendio de noticias locales e internacionales en un Up and Down ampliado para que actualicen sus conversaciones de golf. ¡Arrancamos!

* Cojo el trofeo o no? La situación: una (o dos) parejas se inscriben normal y correctamente en un torneo. La organización los ubica erróneamente (sin querer) en una categoría equivocada (son B, pero juegan en la A, aunque ellos no lo saben). Juegan de blancas, porque es su base natural, pero terminan ganando en la A, porque aparecían allí. El problema es que aceptaron los trofeos. Yo, y lo digo con propiedad, no los hubiera tomado, los devuelvo, y exijo que se corrija la situación, sencillamente devolviéndome a mi categoría B, que fue donde me inscribí, y listo. A lo mejor hasta gano en mi división. Y usted, ¿que hubiera hecho? * Cambio de fecha. Habíamos anunciado el Billy & Friends Golf Tournament para el 3 de septiembre, pero lo movimos para el 22 de octubre en Iberostar. Eso va a ser un tremendo bonche que usted no se puede perder. Pronto les daré mas detalles y la forma de inscripción. * FEDE Cup. Federico Lebrón y su equipo pusieron en escena un tremendo evento en el PGA Ocean’s 4 el cual celebramos y aplaudimos. Música, diversión, buen golf y por supuesto, rifas, tragos y puros «por pipá». ¡Felicidades! * Otro gran evento fue el Torneo de Golf Rubiera. Agradezco a Rafael Rubiera la confianza depositada para trabajar su evento (que quedó mortal), y en el que se recaudaron RD$425,000.00 destinados a La Casa Rosada. Tremenda obra que nos llena de satisfacción. * Tu me demandas, yo te demando. Así debería llamarse la obra del pleito entre el PGA Tour y la LIV Golf Series. Eso ya llegó a los tribunales y ya no hay marcha atrás. Ahora Talor Gooch, Matt Jones y Hudson Swafford buscan les permitan competir en los playoffs que inician esta semana con el FedEx St. Jude. ¡¡Fuego!! * Viene un gran Scramble de 5 (Big 5). Será el 17 de septiembre en Metro CC así que separe la fecha y vaya armando su equipo. Les aseguro que vivirán una gran experiencia con un campo lleno de «twist» que será un verdadero reto. Detalles la semana próxima. * Torneo dedicado a Andrés Veloz. La 1ra. Copa de Golf Juan Dolio fue una buena iniciativa, y Andrés se merece la dedicatoria. Se realizó en Metro con dos días de juego y me cuentan que todo quedó muy bien. * Campeonatos de Golf del Caribe. En masculino llegamos segundo en la Herman Cup (PR ganó), y en damas, terceros. Desde 2019 «no vemos a linda», pero de todas formas es un gran esfuerzo que aplaudimos. Ahora a entrenar para el próximo año. * Felicidades a la Familia Rodriguez. Kevin estampó firma con Alabama State University (ASU) con una beca 100%, lo cual pone feliz a Enrique, Yordalys, al propio Kevin y a Justin. Suerte y que siga quemando la liga.

