Noticias de Venezuela #3Agos: ONU acordó con el gobierno venezolano un Plan de Respuesta Humanitaria

El jefe de los servicios humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, Martin Griffits, indicó este martes que Venezuela aún tiene «necesidades importantes», entre ellas, las 5,2 millones de personas que el organismo considera de mayor vulnerabilidad.

«Me complace decir que en mis reuniones con las autoridades acordamos publicar el Plan de Respuesta Humanitaria para 2022-2023, que ayudará a desbloquear recursos críticos para el bienestar del pueblo venezolano», anunció el funcionario.

Este nuevo plan, explica el comunicado, requiere de 795 millones de dólares y su objetivo es «brindar asistencia a 5,2 millones de personas, centrándose en apoyar los servicios de salud, mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, fortalecer la prestación de servicios básicos y la educación, promover la protección y abordar la movilidad humana».

Agregó el alto funcionario que «Siguen existiendo necesidades humanitarias importantes. Es más importante que nunca que la comunidad internacional continúe mostrando solidaridad con el pueblo venezolano, asegurando que los más vulnerables, incluidas mujeres, niñas, niños y ancianos, no se queden atrás».

Griffiths agradeció la solidaridad de los donantes internacionales, gracias a los cuales ingresaron 170 millones de dólares este año para ayudas, e hizo un llamado al Gobierno, la oposición y la comunidad internacional a trabajar juntos para usar recursos congelados de Venezuela en el exterior para el beneficio de los más vulnerables y del desarrollo del país. eluniversal.com

Frente Institucional Militar exige aclarar convenio con Irán sobre tierras productivas El Frente Institucional Militar reclamó, en un comunicado, la supuesta entrega de un millón de hectáreas cultivables a la República Islámica de Irán por parte de la administración de Nicolás Maduro, a quienes recordaron que no son «dueños del país».

En el escrito, el Frente aseguró que se debe «una explicación» al país sobre esta entrega de tierras que supera «la superficie total de algunos estados del país». También señaló que, de ser cierto, la firma de este convenio viola lo establecido en el artículo 13 de la Constitución, referente a uso del territorio.

«Es necesario recordar, que quien quiera que sea que ejerza funciones de gobierno, es el administrador del Estado por un tiempo determinado, no es el dueño del País, no está posibilitado ni autorizado para, según informaciones no confirmadas, ceder a Irán un millón de hectáreas de tierras de cultivo», recalcó la asociación de militares retirados.

El viceministro iraní para asuntos económicos, Mohsen Kousheshtabar, aseguró que este convenio estaba aprobado por ambos países. Durante la visita de Maduro a Irán en junio, se firmaron varios acuerdos de cooperación estratégica por 20 años, pero ninguno fue explicado.

Para el Frente, esta es solo una maniobra de la administración Maduro para buscar recursos, y «mantener la ilusión de que la situación se está arreglando, cuando es evidente el nivel creciente de pobreza extrema de un elevado porcentaje de su ciudadanía» . talcualdigital.com

COVID-19: Venezuela registra 500 nuevos contagios sin fallecidos Un total de 500 casos de contagios de la COVID-19 fueron detectados en las últimas 24 horas , de los cuales 498 fueron por transmisión comunitaria y dos importados, elevando a 536 mil 586 el acumulado confirmado, cinco mil 98 casos activos, mientras que la cifra de recuperados se ubica en 525 mil 725 pacientes sanados.

Así lo dio a conocer este martes 2 de agosto, la vicepresidente Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez , a través de su cuenta en la red social Twitter, @delcyrodriguezv.

Informó que los casos comunitarios de la jornada se detectaron en los estados : Miranda (306), Caracas (38), Aragua (31), Bolívar (25), Guárico 19, Zulia 14, Yaracuy 12, Amazonas 11, Táchira 8, Trujillo 5, Delta Amacuro 5, Barinas 4, Falcón 4, Carabobo 3, Anzoátegui 3, Portuguesa 3, Apure 3, La Guaira 2, Lara 1 y Sucre 1.

Los dos casos importados, uno proviene de Panamá y el otro de Ecuador con entrada por La Guaira.

Con estas nuevas cifras, las estadísticas oficiales, en 870 días de pandemia, son las siguientes :

Total de contagios: 536 mil 586.

– Pacientes recuperados : 525 mil 725 (98%).

– Casos activos actuales : 5 mil 98.

– Total de fallecidos : 5 mil 763.

Rodríguez finalizó su reporte haciendo un llamado a mantener las medidas de bioseguridad .

4/4 Reiteramos la importancia de cumplir con las medidas de bioseguridad. El virus sigue circulando en nuestro país y es responsabilidad de [email protected] mantener los cuidados especiales. Si tú te cuidas, también cuidas a los demás. Sigamos protegiéndonos.

— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 3, 2022

De nuevo suspenden el juicio a Juan Requesens y 16 coacusados La audiencia en el juicio al dirigente político Juan Requesens, militante de Primero Justicia, fue suspendido nuevamente y continuaría este miércoles 3 de agosto.

A Requesens se le acusa de intento de homicidio contra Nicolás Maduro, utilizando un dron mientras Maduro asistía, hace cuatro años, a un acto público en la avenida Bolívar, en el centro de Caracas. Por la misma causa hay 16 detenidos aparte de Requesens

La audiencia pautada para el pasado lunes 1 de agosto fue suspendida a las 11.20 pm y siguió este martes.

Detienen al dirigente sindical de Venalum Douglas González La periodista Jhoalys Siverio informó la tarde de este martes la detención del dirigente sindical de CVG Venalum, Douglas González. Según explicó a través de Twitter, la aprehensión se dio en Puerto Píritu.

Rubén González, líder sindical en CVG Ferrominera, se mostró solidario con Douglas González , en voz de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana y recalcó que sigue «la represión del régimen de Maduro en contra de los que levantan la voz. El llamado es a la OIT, CPI, DDHH, que se pronuncien y que pasen de la retórica a los hechos concretos», expresó.

A través de Twitter, distintas corrientes sindicales coinciden en que Douglas González se dirigía a Caracas y que, luego de su detención en Puerto Píritu, lo trasladaron a una sede policial en Barcelona, estado Anzoátegui.

González, al parecer, tenía previsto denunciar una serie de amenazas y maltratos en contra de los trabajadores de Venalum. noticierodigital.com

Certificado de antecedentes penales deja de ser gratuito En la Gaceta Oficial N° 6.712 del 20 de julio de 2022, divulgada por el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial (SAINGO), se publicó el texto de la nueva Ley de Registro de Antecedentes Penales, la cual deroga la Ley de 1979.

El texto legal establece que, el precio del tramite de antecedentes penales queda fijado « a una tasa que oscilará entre diez (10) a cincuenta (50) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV)».

Dicho certificado de registro de antecedentes penales puede solicitarse en línea de forma gratuita. Todavía se desconoce si el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz mantendrá el mismo mecanismo para su solicitud a través de la página web.

Dependiendo de cual sea la moneda de mayor valor publicada por el BCV al momento de solicitar el certificado, se estima que el precio del documento puede oscilar entre los 10 a 50 euros. bancaynegocios.com

