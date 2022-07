Noticias de Venezuela #28Jul: Maestros no volverán a las aulas «si no reciben bono de vacaciones»

Entornointeligente.com /

Maestros protestaron este miércoles frente al Ministerio de Educación, en Caracas, para exigir el pago del bono vacacional que, hasta la fecha, no han recibido.

De acuerdo con el material audiovisual compartido por la periodista Vanessa García, una docente visiblemente molesta alzó la voz en nombre de sus colegas, para alertar que no volverán a las aulas de clase en septiembre, hasta tanto no reciban el pago antes mencionado.

«Los educadores van a llegar a septiembre y aunque tengan alumnos, si no han tenido vacaciones perfectamente pueden no incorporarse a sus actividades, ni en septiembre ni en octubre», vociferó la manifestante cuya identificación no se refleja en el video.»

Según una publicación en la cuenta oficial del Ministerio de Educación en Twitter, el bono vacacional , así como la segunda quincena de julio fueron pagadas ; también el ajuste salarial y el bono recreacional de jubilados y pensionados.

El bono vacacional va dirigido a los trabajadores activos del Ministerio de Educación y establece el pago de 88 días, mientras que el recreacional está dirigido al personal jubilado y pensionado del gremio, quienes reciben pago de 60 días. noticierodigital.com

Los educadores venezolanos exigen un #PagoVacacionalCompleto #PagoVacacionalCompleto #PagoVacacionalCompleto

Protesta frente al Ministerio de Educación, Caracas #27Jul pic.twitter.com/mQQ2bclKFB

— PROVEA (@_Provea) July 27, 2022

Falleció el Dr. Nicolás Bianco Colmenares, vicerrector académico de la UCV El vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela, Nicolás Bianco Colmenares, falleció la noche de este miércoles a la edad de 79 años. Así lo informó en su cuenta en twitter la rectora Cecilia García Arocha.

Lamento informar que hoy miércoles falleció nuestro Vicerrector Académico Dr Nicolas Bianco Colmenares. Una gran perdida para la Universidad y el País.

— Cecilia Garcia-Arocha (@GarciaArochaC) July 28, 2022

COVID-19: Venezuela registra 635 nuevos contagios y ningún fallecido en las últimas 24 horas Un total de 635 casos de contagios de la COVID-19 fueron detectados en las últimas 24 horas, de los cuales 632 fueron por transmisión comunitaria y tres importados , elevando a 534 mil 014 el acumulado confirmado, cuatro mil 765 casos activos, mientras que la cifra de recuperados se ubica en 523 mil 492 pacientes sanados.

Así lo dio a conocer este miércoles 27 de julio, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta en la red social Twitter, @luchaalmada.

Informó que los casos comunitarios de la jornada se detectaron en los estados: Miranda 270, Caracas 127, Yaracuy 55, Zulia 45, Bolívar 44, La Guaira 41, Sucre 12, Carabobo 9, Anzoátegui 8, Barinas 6, Amazonas 5, Aragua 4, Lara 1, Táchira 1, Monagas 1, Mérida 1, Nueva Esparta 1 y Falcón 1

De los tres casos importados, dos provienen desde Panamá y uno desde Turquía, todos con entrada por La Guaira.

Con estas nuevas cifras, las estadísticas oficiales, en 864 días de pandemia en Venezuela, son las siguientes :

– Total de contagios : 534 mil 014.

– Pacientes recuperados: 523 mil 492 (98%).

– Casos activos actuales : 4 mil 765.

– Total de fallecidos : 5 mil 757.

Llegaron al país 2,9 millones de vacunas contra la polio Venezuela recibió 2,9 millones de dosis de la vacuna bivalente oral de polio (bOPV) , para completar los 4,4 millones de dosis gestionadas, a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El pasado mes de junio, arribó al país un primer lote de 1.5 millones de dosis de vacunas .

Las vacunas fueron adquiridas con fondos provenientes de contribuciones voluntarias de donantes, y serán destinadas a continuar la campaña nacional de vacunación contra la polio, rubéola y sarampión que lleva adelante el Ministerio para la Salud, informó la OPS en su portal web.

La meta de la campaña es vacunar al menos 3,3 millones de niños entre dos meses y cinco años contra la polio; y a 2,8 millones niños entre uno y cinco años contra el sarampión y la rubéola.

Las vacunas fueron transportadas en un vuelo comercial de Air Europa el pasado 22 de julio y se recibieron en el almacén de Consalud por el equipo conducido por Maritzabel Pimentel, Gerente General de Procura y Gestión Aduanal.

Presidente Maduro recibió al Canciller de Qatar para fortalecer la cooperación entre ambas naciones Este miércoles el presidente Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores a Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani, viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Qatar.

El encuentro se desarrolló en el contexto del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, cuyo horizonte apunta a alianzas estratégicas en sectores de interés mutuo a partir de los acuerdos establecidos en la agenda de trabajo conjunto.

En su reciente gira por Euroasia, el Mandatario nacional fortaleció las relaciones bilaterales de cooperación centrado en las áreas de ciencia y tecnología, agricultura, transporte, energía, turismo y cultura.

Venezuela y Qatar mantienen acuerdos bilaterales en distintas áreas estratégicas , así como también de cooperación conjunta y temas geopolíticos actuales, entre los cuales se consolida el intercambio político y diplomático en aras de un mundo multipolar.

Margarita lleva más de 40 días sin agua ni siquiera para camiones cisternas Largas colas de camiones cisternas en surtidor de agua potable continúan en la Isla de Margarita, después de más de 40 días sin contar con el servicio.

El medio de comunicación de Nueva Esparta, El Sol de Margarita , reportó el cierre de los dos principales llenaderos de la entidad, ubicados en Porlamar, lo que afecta «no solo a 300 camioneros, sino también a la comunidad que necesita de este servicio por las fallas del suministro de agua por tuberías», redactan en el reportaje.

Señalan también que desde el martes los cuatro chorros del para el llenadero de El Piache no funcionan, ya que Hidrocaribe retiró las llaves. Desde entonces, no hay manera de cargar agua.

Los cisteneros de Margarita declararon al medio local que los fines de semana sacan jornadas hasta de 25 camiones gratis. Explican que a ellos la estatal sí les vende el agua en los llenaderos.

Enrique Rondón Nieto @erondoni

(Foto: Twitter)

LINK ORIGINAL: Informe 21

Entornointeligente.com