Notas del Día 06/04/2019

Entornointeligente.com / QUE EL RELÁMPAGO DEL CATATUMBO LES CAIGA. Nos parecen débiles las respuestas de la oposición zuliana con respecto a la crisis eléctrica. Algunos insólitamente actúan con claras intenciones electorales llamándose “gobernador electo”, después de haber renunciado, supuestamente por dignidad (Caso Primero Justicia). Por allí vemos al GRUPO COQUIVACOA encabezado por Guanipa y Pablo Pérez, buscan sede y se pusieron de acuerdo para aspirar la Gobernación y la Alcaldía respectivamente. Manuel Rosales no sale del lado de Guaidó. AD está desaparecido del mapa zuliano. Voluntad Popular, sólo tiene voluntad, no lo vemos nada “popular”. Vente Venezuela, estructuralmente no existe y Soy Venezuela, sigue siendo un intento. No dudo que el Gobernador Prieto quiera hacerlo bien, aunque hasta el presente no lo he visto. El problema es que este asunto requiere de atención de las altas esferas. Se resuelve con muchísimos dólares. Gobernación no puede ni con los bombillos de la residencia oficial. Esto es lo que debe hacerle entender a Maduro, el señor Prieto. Parafraseando a Nicolás, en el Zulia “Ni un kilogramo” de electricidad se produce. Dependemos totalmente del deficiente servicio eléctrico nacional, a través de la prehistórica interconexión con el Guri. Aun se espera el famoso CRONOGRAMA. Eso sería no la solución. Si la esperanza para poder resolver las carencias. — Columna de Opinión “Caiga Quién Caiga” 25/03/2019 – Ángel Monagas – Crítica24 VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… ↪ Editor del semanario El Venezolano, Oswaldo Muñoz, participa en Florida en conferencia sobre las injusticias que aquejan a Venezuela Ex-ministra Lorena Freitez llega a España con oleada de boligarcas Boligarcas y “guaidistas” quieren con la publicista Gaby Castellanos La trama “colombo-turca-iraní-palestina” con oro venezolano que investigarían israelíes Periodista venezolana Patricia Poleo critica en programa de Jaime Bayly los errores de Guaido Este informe revela lo que ocurre con los militares que apoyan a Guaidó. Por Sebastiana Barráez ASESORES DEL “GUAIDISMO” INSISTEN EN SALIDA ARMADA E INTERVENCIÓN MILITAR EXTRANJERA | MENSAJES “INDESCIFRABLES” Y EL DESCONTENTO DE LOS MILITARES DESERTORES CON LA POLÍTICA DEL “INTERINO” | EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA ASÍ DESCRIBEN LA RELACIÓN DE MARISOL DIEGUEZ CON EL “ENCHUFADO” FELICIANO DE SANTIS CHEPITA GÓMEZ SIGALA ENTRE EL “GUAIDISMO” Y LA “BOLIGARQUÍA” JINETERAS EN VENEZUELA. Tanto es la asimilación del proceso cubano, que desde hace muchos años, la prostitución se cobra en Venezuela en muchos lugares, con comida, con cosméticos, con regalos. A diferencia de Cuba, aún no ha llegado a todos los estratos sociales. Eso sí, va a toda velocidad. — Columna de Opinión “Caiga Quién Caiga” 25/03/2019 – Ángel Monagas – Crítica24 LAS CHIKUNGUNYADAS DE CHIKUNSOBERANO2018 05 ABRIL 2019 INTERNACIONALES (PANAMÁ) A VARELA LE CONTARON QUE UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA SE AVECINA (PANAMÁ) CORTIZO VISITA UN MERCADO Y LE RECUERDAN SUS FALLAS DE MEMORIA (PANAMÁ) SUSPENDEN TORNEO DEPORTIVO POR LLEGADA DE HELICÓPTERO DE CORTIZO (PANAMÁ) ROUX ANUNCIÓ QUE LA DUPLA VARELA-CORTIZO NO SE SALDRÁ CON LA SUYA EN ESTAS ELECCIONES. El candidato presidencial por el partido Cambio Democrático y Alianza, Rómulo Roux anunció que defenderá la democracia y evitará que las presiones de Juan Carlos Varela y su aliado Laurentino Cortizo logren impugnar la candidatura del ex presidente Ricardo Martinelli. “Es importante que no dejemos que ese matrimonio de conveniencia entre el presidente Varela, su gobierno, Cortizo y el PRD se salgan con la suya. Llegó el momento de decir ¡alto!, para que tengamos unas elecciones transparentes, en paz y democrática y que sea el pueblo panameño el que decida quién va a ser el próximo Alcalde de la capital y el próximo Presidente de la República”, expresó. De acuerdo con Roux, cada día es más evidente que el matrimonio de conveniencia entre Varela, Cortizo y el PRD busca gestar acciones alejadas de la democracia, tal como ocurrió al finalizar la pasada campaña política. En ese sentido, recordó que fueron precisamente ellos quienes intentaron en 2014 robarse en su totalidad 10 curules de diputados, 2 alcaldías y más de 20 representaciones que habían sido ganadas por CD. “Están jugando con el proceso electoral y lo único que quieren es debilitar la Alcaldía de Panamá con la candidatura de Ricardo Martinelli, porque creen que con eso van a debilitar la candidatura a la Presidencia también”, reiteró. No obstante, el abanderado de CD y Alianza destacó que el pueblo panameño es sabio y sabrá darle el voto castigo a los partícipes de ese matrimonio de conveniencia. “Cortizo y Varela son la misma cosa. Además de José Blandón, el candidato del gobierno Varelista es Laurentino Cortizo. En Panamá tenemos solamente un candidato de oposición, los demás son oficialistas. Tengamos eso claro, solamente hay un cambio, una vía para recuperar el país: Cambio Democrático en la Presidencia de la República y en la Alcaldía de Panamá”, concluyó Roux. — Con información de La Estrella de Panamá (PANAMÁ) RÓMULO ROUX LE PIDE A LAURENTINO CORTIZO QUE DEJE DE COPIAR SUS PROPUESTAS. Pareciera que la orden de Laurentino Cortizo es copiar las propuestas que he presentado en los últimos meses, comentó el domingo 31 de marzo el candidato presidencial por los partidos Cambio Democrático y Alianza, Rómulo Roux, quien señaló que la gente exige de los aspirantes soluciones a sus problemas más inmediatos. Durante un recorrido por diversos puntos del distrito de San Miguelito y de Panamá, Rómulo Roux dijo que muchos de los candidatos y gobernantes en turno prometen muchas cosas, pero no tienen ni la capacidad, trayectoria, coraje e independencia. “Yo las tengo, y voy a hacer las cosas que se necesitan hacer en este país”, afirmó. En reiteradas ocasiones, Rómulo Roux y su equipo de trabajo han señalado que el abanderado presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino Cortizo, ha dado a conocer propuestas similares o iguales a las que él mismo ha presentado en meses anteriores. Entre de ellas destaca la creación de 400 mil empleos, el pago a los proveedores de gobierno como una medida para relanzar la economía e, incluso, el propio nombre de su programa de gobierno, intitulado “plan de acción”. Rómulo Roux sostuvo que los cambios que requiere el país serán posibles sólo con un gobierno cuyo mandatario tenga el coraje, la independencia, trayectoria y capacidad. “He demostrado poseer esas cualidades, contrario a otros candidatos que hoy no hacen más que prometer o copiar propuestas ajenas”, estimó. Rómulo Roux comentó que, ante tantas necesidades, no puede llegar a la administración del Estado un gobierno fallido e improvisado como el del presidente Juan Carlos Varela, quien ha abandonado al país y ha llevado a miles de familias a vivir en situaciones difíciles. “El gobierno actual ha abandonado al país entero. Por eso, voy a cambiar las cosas, a cambiar el país y a generar ese crecimiento económico, con oportunidades a nivel nacional para todos los panameños, tal como lo hicimos durante la pasada administración”, acotó. En San Miguelito, Rómulo Roux inició su recorrido en el conocido Puente Rojo, donde caminó junto con la oferta electoral de Cambio Democrático y Alianza en ese popular distrito. En Panamá, destacó la presencia del candidato a la vice alcaldía, Sergio “Chello” Gálvez, quien representó la campaña que encabeza Ricardo Martinelli. El líder opositor reiteró que, junto con su compañero de fórmula, Luis Casís, continuará recorriendo el país para seguir llevando su mensaje de esperanza de que Cambio Democrático y Alianza despertarán la economía para que lo bueno vuelva, con base en un gobierno humano que implementará un Plan Nacional de Acción de Gobierno, cuyo contenido será anunciado a principios de abril. — Con información de Panamá América (PANAMÁ) JOSÉ ISABEL BLANDÓN: NUNCA DIJE QUE APOYABA EL MATRIMONIO IGUALITARIO. El candidato presidencial por el Partido Panameñista José Isabel Blandón, de forma literal, firmó su sentencia tras reconocer que no está de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El alcalde que se encuentra de licencia a raíz de la campaña política, firmó el Pacto por la Familia, hecho que ha generado ronchas entre sus aliados y detractores. El acuerdo tiene como objetivo respetar el derecho a la vida desde el nacimiento hasta la muerte del individuo; defiende la unión voluntaria entre un hombre y una mujer como base para el matrimonio, entre otros puntos. “Consideramos claramente que una mayoría del pueblo panameño que no está de acuerdo con eso… estamos hablando de reconocer la familia como núcleo básico de la sociedad”, expresó el candidato oficialista. A su vez, manifestó que está a favor de la educación sexual y que solicitó que el tema no sea utilizado por grupos progresistas para imponer modelos o conductas liberales. “Creemos sin lugar a dudas que hay que dar educación sexual y reproductiva, pero tomando en consideración desde el hogar esta educación y llegando a un consenso entre panameños sin tomar en cuenta ideologías externas”. Tras recibir críticas a través de las redes sociales, José Blandón reaccionó en su cuenta de Twitter: “De 7 candidatos, 6 dicen no apoyar el matrimonio igualitario. Siempre he sido claro y consecuente en luchar contra la discriminación. Pero nunca dije que lo apoyaba. Por ir al Gay Pride, me acusaban de hacerlo. Ayer deje claro que no es así”. Al respecto, el abogado constitucionalista Ernesto Cedeño, indicó que muchos de los políticos criollos tienden a variar de opinión con el fin de obtener votos. “La política motiva a que muchos candidatos cambien los discursos dados en un pasado, en procura de votos. La historia y el pueblo son los idóneos para juzgar esos actos”, comentó Ernesto Cedeño. La fuente agregó que el pacto favorece a la familia y que los demás aspirantes a la silla presidencial estampen su firma en el convenio profamilia. — Con información de Panamá América De 7 candidatos, 6 dicen no apoyar el matrimonio igualitario. Siempre he sido claro y consecuente en luchar contra la discriminación. Pero nunca dije que lo apoyaba. Por ir al Gay Pride, me acusaban de hacerlo. Ayer deje claro que no es así. — José Isabel Blandón (@BlandonJose) March 26, 2019 Con la firma del Compromiso por los Valores del #CambioProfundo , reafirmamos nuestra postura de escuchar a todos los sectores que quieren un Panamá más justo; vamos a continuar luchando por el respeto de la dignidad humana. pic.twitter.com/pm12o0w1zE — José Isabel Blandón (@BlandonJose) March 25, 2019 De 7 candidatos, 6 dicen no apoyar el matrimonio igualitario. Siempre he sido claro y consecuente en luchar contra la discriminación. Pero nunca dije que lo apoyaba. Por ir al Gay Pride, me acusaban de hacerlo. Ayer deje claro que no es así. — José Isabel Blandón (@BlandonJose) March 26, 2019 (PANAMÁ) SOBREVIVIENTE DE ACCIDENTE EN COSTA DEL ESTE DEMANDÓ A CONSTRUCTORA CORCIONE Y ASOCIADOS. La Secretaria Judicial del Juzgado Decimocuarto de lo Civil certificó que fue presentado un proceso ordinario por parte de Sabrina Murillo Perrone y María Perrone Carmona contra la Constructora Corcione y Asociados S.A., Edward Charles McGrath y Nelkis Gott. La joven Sabrina Murillo Perrone es la única sobreviviente del accidente en un edificio en Costa del Este. Su madre es María Perrone Carmona. El fatal accidente se registró el 28 de marzo de 2018, cuando el vehículo se precipitó desde un cuarto piso de estacionamientos del P.H. Breeze de Costa del Este, en el que murieron su padre, hermana de nacionalidad venezolana y un hombre oriundo de Costa Rica, de acuerdo con TVN Noticias. El día del accidente la madre de Sabrina, María Luisa Perrone, se encontraba en Venezuela celebrando el cumpleaños de su hermana y allá recibió la lamentable noticia. En su momento, Rafael Baloyes, quien fungía como fiscal superior Sección de Homicidios dio a conocer, en una nota de prensa del Ministerio Público, que el vehículo cayó del cuarto piso (estacionamientos) sobre su capota y murieron de inmediato 3 personas. El Ministerio Público (MP), el 29 de marzo de 2018, realizó unas inspecciones en áreas del accidente ocurrido en Costa del Este. La institución detalló que la inspección se efectuó junto con peritos de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), con el apoyo de dos ingenieros civiles y mecánico, así como, el decano de la Facultad de Ingeniería. — Con información de Agencias YERNO DE CANDIDATO “NITO” CORTIZO GERENCIA HACIENDA “ROBADA” A NIÑOS HUÉRFANOS PANAMEÑOS. De un lector: Un empresario muy criticado en Panamá es Alberto Vallarino, a quien acusan de apropiarse, junto con varios socios que apoyan el matrimonio entre personas del mismo género, de una serie de propiedades mil millonarias, entre ellas la famosa y codiciada Hacienda Santa Mónica, que fue dejada originalmente por su propietario, antes de morir, a los niños pobres y huérfanos de Panamá. Vallarino y sus socios tienen como gerente al frente de la hacienda al no menos polémico Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del precandidato presidencial Laurentino “Nito” Cortizo. Y como evidencia de lo aquí expuesto hay un artículo del exfiscal adjunto de EEUU Wesley W. Hoyt, publicado el 13 de septiembre de 2015, en el cual explica cómo “Se robaron la Hacienda Santa Mónica”, después de fallecer Wilson Charles Lucom, quien la había dejado como herencia para los niños pobres panameños. – Adrián Ramírez Contenidos Relacionados… (27/03/2015) HACIENDA SANTA MÓNICA. De un lector: El Gerente General de la Hacienda Santa Mónica de Farallón-Panamá, Juan Manuel Henríquez, podría estar en severos apuros si tuviera que exponer a los propietarios del consorcio VerdeAzul el basamento de sus prácticas amenazantes, desleales y restrictivas frente a un centro deportivo donde es socio. Henríquez es descendiente de cubanos. Para la opinión de varios es un lobo en piel de cordero. Estuvo en Copa Airlines y fue agregado comercial en la Embajada de Panamá en Washington DC, donde no se ha determinado si tuvo el mismo proceder antiético. — Adrián Ramírez (30/03/2015) TERRENOS DE JUAN HOMBRÓN. De un lector: La sustracción de arena natural en el tinglado de los codiciados terrenos de Juan Hombrón y varias operaciones inmobiliarias sospechosas en Costa del Este confluyen en el nombre del cubano-panameño Juan Manuel Henríquez. Tan extraños son los prestatarios financieros de Henríquez como las relaciones en las entrañas del poder panameño con que Henríquez diría contar. Henríquez practica una suerte de soberanía encima de costosas áreas de terreno de Panamá, bajo la ley del más fuerte, creyéndose apoyado por su vínculo con dos afamadas marcas deportivas. — Adrián Ramírez (28/ 09/2017) PROCESO JUDICIAL VICIADO . De un lector: Hace 30 meses aproximadamente, a media mañana, una comisión del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), allanó en Panamá el apartamento de un ciudadano, sin orden judicial y sin haberle notificado de la existencia de una investigación previa. Funcionarios del Ministerio Público de Panamá y la DIJ, siguiendo instrucciones del fiscal antipandillas Murgas y bajo acciones de miembros del bufete Morgan & Morgan, ingresaron al apartamento. Durante el procedimiento, algunos funcionarios habrían exigido una alta suma de dinero para lograr un “acuerdo” y desistir de la acción. El problema se habría originado en un contrato suscrito con una empresa denominada “Gol de Oro”, por 5 mil dólares, cuyo valor habría sido luego aumentado unilateralmente a 10 mil dólares, incumpliendo con el monto inicialmente pactado. Sin embargo, tal hecho, nunca habría sido valorado por la jueza de la causa. La situación se tornó complicada cuando el representante de la empresa, Juan Manuel Henríquez, exigió modificar el monto del contrato y al no llegar a un acuerdo con el contratante, amenazó con acciones que luego ejecutó. El contratante fue detenido durante tres días en la sede de la Policía Nacional, junto a casi 100 pandilleros y en ese lapso fue imputado, otorgándole un beneficio procesal, no sin antes obligarlo a suscribir un convenio en el cual debía pagar un total de 33 mil dólares, en efectivo y a ser consignados en un despacho fiscal, que se repartirían, presuntamente, entre la abogada Tatiana Sealy, y miembros de los organismos judiciales que participaron en el procedimiento. Henríquez Portuondo es yerno del precandidato presidencial Laurentino “Nito” Cortizo, quien algunos aseguran poseería filiación familiar con el fenecido General y político panameño Omar Torrijos Herrera. La acción de Henríquez, prevalida de las influencias de su suegro, pretendía imputar al contratante de la empresa, por una supuesta extorsión, a pesar que el mismo no recibió dinero o bien alguno, por lo cual nunca se perfeccionó tal delito. El detenido fue condenado a ciudad por cárcel y a presentarse semanalmente en el tribunal, a pesar que en muchos otros casos de homicidios, narcotráfico o corrupción, los procesados que reciben medidas sustitutivas, solo deben presentarse mensualmente. Transcurrido el viciado proceso judicial y miles de dólares en coimas después, la fiscalía ordenó el pase a juicio del procesado. Por las redes sociales se aprecian fotos de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez (05/10/2017) MAQUINARIAS DE CORRUPCIÓN EN TRIBUNALES PANAMEÑOS. De un lector: Chats y audios siguen dejando constancia de una de las muchas maquinarias de corrupción que operan en el sistema judicial panameño. En este caso son mafias que tarifan los dictámenes en el Segundo Tribunal Superior de Panamá. Secretarias que codo a codo con el magistrado José Ayú Prado, convierten en mercancía los derechos de los procesados judiciales. En el Segundo Tribunal Superior se libran batallas jurídicas en las cuales miembros del bufete Morgan & Morgan y empresarios de la especie de Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del precandidato presidencial del partido PRD, Laurentino “Nito” Cortizo, ejercen mucha fuerza para que la justicia baile a su propio compás de intereses. – Adrián Ramírez (13/10/2017) PODER POLÍTICO EN PROCESO JUDICIAL (+LAURENTINO CORTIZO). De un lector: Luego de ser detenido en un reclusorio policial de manera temporal, un ciudadano extranjero fue trasladado encadenado a eso de las cinco de la tarde por una de las avenidas más transitadas de Ciudad de Panamá e ingresado por la puerta trasera del conocido edificio Avesa y de allí por ascensor al piso de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, presidida por el fiscal Nahaniel Murgas, quien ya se había marchado y había dejado instrucciones de tomarle declaración. La fiscalía decidiría si le otorgaba una medida cautelar, que legalmente le correspondía al procesado, pero a la que no accedería de manera gratuita. El denunciante del caso era el comerciante Juan Manuel Henríquez Portuondo, apadrinado por su suegro Laurentino “Nito” Cortizo , precandidato presidencial del partido PRD. El ambiente era dominado por el supuesto poder de Cortizo y su presunta amistad con el presidente de la Corte José Ayú Prado. Al detenido lo intentaban imputar por extorsión, sin haber recibido ningún bien material y sin haber sido capturado en flagrancia, como lo establecen los principios básicos del derecho. Para ahondar en el tema puede leerse este concepto, naturaleza jurídica y factores objetivos y subjetivos de la extorsión ( PULSE AQUÍ ) . Las pruebas presentadas eran supuestas transcripciones de mensajes de texto (SMS), donde le exigían al querellante una presunta suma de dinero, bajo supuestas amenazas contra su integridad familiar. La cantidad que le exigían era al parecer tres veces menor que los ingresos mensuales del acusado. Los mensajes estaban tal parece alterados y editados y nunca los accionantes pudieron demostrar técnicamente la implicación del acusado. Fueron presentados ante un notario, quien los “auténticó” y aceptados por la fiscalía como prueba, gestión realizada por miembros del bufete Morgan & Morgan. La defensa del procesado aceptó todos los argumentos de los accionantes y se dedicó únicamente a “negociar” la libertad con la Fiscalía y la DIJ, lo cual como ya se dijo, no fue concedida de forma gratuita. El encausado se quejó de las condiciones de reclusión, traslado y de la situación infrahumana de otros detenidos. Sin embargo, lo que recibió a cambio fueron advertencias de no hablar mucho o continuaría detenido. Después de tres horas de declaraciones y de intentos por imputarle delitos de extorsión y supuestas amenazas de muerte, bajo un clima sojuzgado por el poder de “Nito” Cortizo, la fiscalía ni siquiera admitió las supuestas amenazas de muerte, pues carecían de pruebas suficientes. La ausencia luego de Henríquez Portuondo de las experticias forenses, pusieron en evidencia que algo más albergaba el móvil del acusante, quizás, como algunos creen, ciertas preferencias de alcoba. En futuros escritos ampliaremos más de este caso. – Adrián Ramírez (26/10/2017) PROCESO JUDICIAL ILÍCITO. De un lector: Durante seis o siete meses estuvo un procesado extranjero presentándose a firmar semanalmente en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, presidida por el fiscal Nahaniel Murgas, y recorriendo su despacho, donde funcionarios contabilizaban las coimas que era obligado a cancelar. Si por alguna razón se atrasaba en los pagos, era amenazado con realizarle otro allanamiento, aparte del que previamente le habían efectuado, o también practicarle nuevas incautaciones de teléfonos, experticias forenses o con la deportación de su esposa e hijo. Más de 30 meses tres miembros de la familia han estado en tratamiento profesional para superar el daño emocional que les causaron. Durante 30 meses, la familia ha tenido que pagar más de 43 mil dólares en consultas psiquiátricas especializadas, sin contar los medicamentos. Nadie les paga el daño moral, económico y a su salud. En la experticia forense al teléfono del procesado no se encontró nada que lo incriminara en algún tipo de intento extorsivo, por el cual fue acusado. El acusador y supuesta víctima, Juan Manuel Henríquez Portuondo, no facilitó su teléfono para demostrar si efectivamente en algún momento fue amenazado o extorsionado por SMS. De allí se desprendieron versiones muy engorrosas sobre una posible “doble vida” oculta. El procesado y su familia no detuvieron las actividades de una academia de fútbol que operaban en el estadio Maracaná de Ciudad de Panamá, la cual atendía en ese momento aproximadamente a 50 jóvenes de alto riesgo social, provenientes de las barriadas El Chorrillo, Barraza y otras. La actitud de la familia provocó mayor hostilidad en su contra, al no ponerse de rodillas. Hasta los famosos Gaitanes llevaban a sus hijos a las clases en la academia deportiva. En escritos posteriores nos referiremos a cómo la familia fue también acusada injustamente por Tania, gerente de la empresa Gol de Oro. – Adrián Ramírez (02/04/2018) LAURENTINO “NITO” CORTIZO DENUNCIADO EN LA CIDH. De un lector: El efecto “bola de nieve” se acrecienta sobre el precandidato del partido PRD Laurentino “Nito” Cortizo, cuando continentalmente se va conociendo una denuncia en la CIDH que lo vincula con violaciones de derechos humanos, acoso, tráfico de influencias, amedrentamiento y otras situaciones ilícitas, en las cuales también está sindicado su yerno de raíces cubanas, Juan Manuel Henríquez Portuondo o Portuano. Esta es parte de la denuncia consignada ante la CIDH. – Adrián Ramírez Pulse imagen para ampliar (02/08/2018) EL POLÉMICO “ESLABÓN” ENTRE EL “CLAN VALLARINO” Y EL PRECANDIDATO “NITO” CORTIZO. De un lector: Una exitosa empresaria del campo gastronómico y alimentario, panameña, pero quien realizó estudios superiores en Europa, recordarían muchas anécdotas de cuando estudió bachillerato en el mismo colegio elitista o como otros en Panamá prefieren decir, “yeyesón”, donde cursaba estudios la hija del precandidato presidencial Laurentino Cortizo y su yerno Juan Manuel Henríquez, entonces novios y hoy esposos. Cuenta que allí, caso o no del yerno, había estudiantes con rencores, complejos y resentimientos, primero por ser pobres en un colegio de ricos y segundo, por ser objeto de burlas sobre su virilidad. El yerno, eslabón entre el “Clan Vallarino” y el precandidato “Nito” Cortizo, debería mucho de su crecimiento social y económico a su suegro. Algunos afirman que Henríquez, en un pleito judicial meses atrás, en el que denunció unas supuestas amenazas, nunca permitió le hicieran una auditoría forense a su teléfono móvil celular que permitiesen constatar su denuncia, despertando muchas dudas que algunos han asociado a dualidades y relaciones extrañas con el “Clan Vallarino” y hasta con alocados encuentros entre hombres en el Hotel Bristol. – Adrián Ramírez (12/08/2018) EL “TERRORÍFICO” FUTURO PARA PANAMÁ CON “NITO” CORTIZO (20/08/2018) CIDH ADMITE DENUNCIA QUE INVOLUCRA PRECANDIDATO CORTIZO Y A SU YERNO. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió y admitió una denuncia contra el Órgano Judicial de Panamá, que involucra al precandidato del PRD Laurentino Cortizo y a su yerno Juan Manuel Henríquez Portuondo . Este es el contenido de un documento que se ha divulgado en torno a la respuesta dada por la CIDH. – Adrián Ramírez REF: J.E.C.F. P-623-18 Panamá Parte peticionaria: Escribo en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de acusar recibo de la denuncia que usted ha presentado a la CIDH en contra del Estado de Panamá, la cual fue recibida en esta Secretaría Ejecutiva el 23 de marzo de 2018 y ha sido registrada bajo el número que aparece citado en la referencia. Informo que el reclamo presentado se encuentra actualmente bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes y que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión se pondrá en contacto con usted oportunamente con el objeto de comunicarle su resultado. No es necesario acusar recibo de esta comunicación y, por favor, no responda a esta cuenta de e-mail, pues la misma es utilizada únicamente para el envío de notificaciones. Para asegurar que sus comunicaciones sean correctamente procesadas, se solicita que las mismas sean enviadas a [email protected] , indicando el número de petición en el objeto del mensaje, o de preferirlo, a través del Portal del Sistema Individual de Peticiones. Información sobre el registro y utilización del Portal puede ser encontrada en http://www.oas.org/es/cidh/portal/. Cuando se envíe documentación a la CIDH a través de este Portal no es necesario enviar copia de esta documentación por otros medios. Asimismo, es muy importante que usted lea atentamente la información relevante copiada al final de este correo para asegurar el buen procesamiento de sus comunicaciones y de su petición durante la etapa de estudio. Cordialmente, CIDH Registro Comisión Interamericana de Derechos Humanos Organización de Estados Americanos 1889 F Street N.W. Washington, D.C. 20006 (20/08/2018) YERNO DE PRECANDIDATO CORTIZO HABÍA SOLICITADO PASAPORTE ESPAÑOL. De un lector: La Ley 52/2007, conocida en España como Ley de Memoria Histórica, reconoce la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la Dictadura. En consecuencia, la citada Ley en su disposición adicional séptima permitía la adquisición por opción de la nacionalidad española de origen a las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Acogiéndose a esta ley, Juan Manuel Henríquez Portuondo y sus hermanos Ricardo y Luis Felipe, de origen cubano , solicitaron tiempo atrás a la embajada de España en Panamá un pasaporte español. Juan Manuel Henríquez, como ya se sabe, es yerno del precandidato presidencial Laurentino “Nito” Cortizo. La solicitud del documento se habría dado con el fin de marcharse de Panamá, en la misma época en la que el expresidente Martín Torrijos se sintió traicionado por “Nito” Cortizo, quien formó parte de su gabinete de ministros. – Adrián Ramírez Lista de expedientes resueltos LMH 2018 from Informe 25 ->>Documento… (16/10/2018) JUAN MANUEL HENRIQUEZ PORTUONDO, QUIÉN ES? (COLOMBIA) ABELARDO DE LA ESPRIELLA: “DUQUE ESTÁ CERCADO” Y “EL CENTRO DEMOCRÁTICO QUEDA SOLO”. De la Espriella ve enemigos en todos lados. El cerco del que habla lo compondrían “Santos y sus amigos, la Corte Constitucional, el Procurador y los partidos de oposición, las Farc y la izquierda radical, y los medios tradicionales y sus periodistas”. Además, dice que el Centro Democrático no se ha podido sobreponer al estigma de “partido que se opone a la paz”, lo cual atribuye a “un coletazo del sistema que se niega a perder sus prebendas, desprestigiando al primer mandatario y al partido de gobierno”. Según él, el mandatario apuesta por “combatir con argumentos y acuerdos consensuados” la “malhadada costumbre” de “comprar conciencias a punta de puestos, contratos y pauta publicitaria”. El abogado publicó su opinión el mismo día en que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras denunció de nuevo a dos funcionarios de la presidencia de llamar a congresistas para ofrecerles puestos en el gobierno a cambio de su apoyo al Plan Nacional de Desarrollo y las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Incluso alcanzó a reprochar las críticas del presidente estadounidense Donald Trump por la producción de drogas en el país: “pretender que el presidente Duque resuelva en 7 meses la herencia maldita de las más de 250.000 hectáreas de coca que le dejó Santos, es francamente inaceptable”, escribió. Aún así, el abogado también reconoce que “el propio gabinete aún no conecta”, pues “se requieren halcones con peso político y conocimiento del juego de poderes y no mansas palomas”. “Lucha haciendo política argumentativa contra los vicios que heredó, en un Congreso acostumbrado a que para votar necesita alguna dádiva gubernamental”. — Con información de Pulzo (MÉXICO) POTENCIA EN GAS; SE APOSTÓ POR IMPORTARLO. México se encuentra entre los 10 países con mayores reservas de gas, pero es dependiente de las importaciones de ese hidrocarburo. Por si fuera poco, hace las compras a un solo país, algo que no sucede en ninguna otra nación, manifestó Héctor Moreira, integrante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Las importaciones de gas son un problema de seguridad nacional, pues el país sólo tiene dos días de reservas. La mitad de toda la energía en México proviene del gas natural, es decir, no somos una potencia petrolera. Si se hace una lista de las reservas petroleras o de producción estaremos en el lugar 20 en el mundo, pero a nivel de gas sí somos una potencia gasera, pues nos ubicaríamos en la posición cinco o seis a escala internacional, señaló Moreira. Dijo que las reservas de gas son suficientes para cubrir las necesidades del país en los próximos 200 años, pero el gran problema mexicano es que lo importamos. Está medio raro que ahora compramos del exterior 85 por ciento de lo que se consume nacionalmente y esa cifra está creciendo a una tasa de 6 por ciento al año. Moreira instó a convertir en prioridad nacional la producción de gas, sobre todo por las enormesreservas. Se tienen que definir nuevos esquemas fiscales y precios de gas para triplicar la producción. El comisionado explicó que el problema del gas se resume con la situación en Monterrey, Nuevo León. Suena raro que esa ciudad traiga gas de Texas, Estados Unidos, cuando el primer campo gasífero del país está a 20 kilómetros de distancia. Durante una mesa de discusión en un congreso sobre petróleo y gas, Luis Vázquez Sentíes, presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), indicó que de 110 contratos definidos por la CNH, 29 están relacionados con la extracción de gas seco y 11 son para gas asociado. Las perspectivas son grandes, pero será en 30 años cuando se comenzarán a reducir las importaciones de gas natural. En ello han trabajado los recientes gobiernos, incluido el actual, aseguró el directivo. Explicó que hace 35 años el país estaba diseñado para vender petróleo y se quemaban más de 7 billones de pies cúbicos de gas, misma cantidad que se importa hoy día. En esos años las compras al exterior eran de apenas 200 millones de pies cúbicos, dijo Vázquez. Los empresarios pensamos que seremos autosuficientes, pero ello se llevará tiempo, señaló el presidente de la AMGN. Sostuvo que en uno o dos años el gobierno podría lanzar nuevas rondas de licitación para extraer gas natural. Vamos a probar al presidente (Andrés Manuel López Obrador) que los privados estamos cumpliendo lo que hemos prometido y platicado para hacer otra ronda que sea en específico para el gas. — Con información de Julio Reyna Quiroz – La Jornada EL PAÍS: LA DESIGUALDAD AHOGA A GUATEMALA. Hace cuatro años, decenas de miles de guatemaltecos de diferentes edades, condiciones sociales, ideologías y religiones llenaron las plazas en su 15M particular, impulsados por la indignación ante la corrupción y la situación social. Los cambios políticos ocurridos desde entonces no han conseguido cerrar todavía las enormes brechas sociales que se denunciaron. La sociedad guatemalteca sigue dividida entre unos pocos que tienen grandes privilegios y una gran mayoría de población excluida. Las mujeres rurales e indígenas se ven especialmente alejadas de cualquier atisbo de igualdad de oportunidades. El ascensor de la movilidad social está roto. La acción del Estado no reduce la desigualdad, al contrario, el Estado, débil y capturado por las élites, contribuye a aumentarla. Todo esto se pone de manifiesto en Entre el suelo y el cielo, un informe que recoge un análisis multidimensional de la desigualdad en Guatemala. Este documento utiliza una metodología desarrollada por Oxfam junto a la London School of Economics, con la que ya se han estudiado las brechas sociales en España. Permite analizar las desigualdades en varios ámbitos de la vida: salud, educación, participación política, trabajo, condiciones de vida y seguridad. ->>Vea más… — Con información de Susanne Gauster y Carlos Botella (OXFAM) – El País VATICANO DESMIENTE LA NOTICIA DE UN “DISCURSO HISTÓRICO” DEL PAPA SOBRE HOMOSEXUALIDAD. El Vaticano desmintió el bulo difundido en la red social Twitter por el escritor francés y activista LGTB, Frederic Martel, según el cual el Papa Francisco iba a pronunciar un “histórico discurso” el próximo viernes 5 de abril “contra la criminalización de las uniones civiles de homosexuales”. Los periodistas acreditados ante la Santa Sede recibieron un comunicado del Director de la Sala de Prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti, en el que se señala que “en referencia a lo escrito por algunos medios de comunicación, puedo desmentir absolutamente que el Santo Padre pronunciará en estos días un ‘discurso histórico’ sobre el tema de la homosexualidad”. Frederic Martel es el autor del polémico libro “Sodoma: Poder y escándalo en el Vaticano”, publicado el pasado 21 de febrero coincidiendo con la reunión mundial de obispos con el Papa para tratar la protección de menores en la Iglesia ante los abusos sexuales. El libro, repleto de inexactitudes, manipulaciones y medias verdades, tiene como objetivo, según declaraciones de su autor, mostrar la hipocresía de los oficiales del Vaticano que, en su opinión, practican la homosexualidad y luego la condenan. Pocos minutos después del desmentido de la Santa Sede, Martel borró su tuit y lo sustituyó por otro donde afirmaba que el “discurso histórico” del Papa sobre la homosexualidad se había cancelado. — Con información de ACI Prensa SPECOLA: AL PAPA FRANCISCO LE GUSTA EL SEXO, LOS ESCÁNDALOS DIARIOS DEL VATICANO, LAS PERSONAS MIGRANTES, SUDANESES DE RETIRO (+OPINIÓN). En la audiencia de hoy el Papa Francisco nos ha recomendado que no hablemos de e-migrantes o de in-migrantes, debemos hablar de ‘personas migrantes’. Es la ocurrencia buenista de hoy. Los problemas de fondo son tan serios que no podemos tomarnos las cosas a broma. En la prensa italiana y en la televisión nos acostamos cada día con más escándalos que rodean al Vaticano y sus instituciones. Es el cuento de nunca acabar y se está llegando a una situación de saturación increíble. Ayer, en horario de máxima audiencia, nos teníamos que tragar un nuevo capítulo de ‘le Iene’ con temas gravísimos que afectan al estado Vaticano. La respuesta siempre es el silencio, como si la cosa no fuera con ellos. El descrédito inmerecido de la Iglesia por toda está basura empieza a ser insoportable. El Papa Francisco habla de limpiar, limpiar, limpiar pero el que y hasta cuándo. El mundo de lo políticamente correcto llega a cabrear con sus indefiniciones y contrariedades. Hay tenemos a las ‘personas migrantes’ y terminaremos todos locos por no poder entendernos queriendo fabricar un lenguaje a medida de no se sabe qué intereses. La iglesia tiene que cambiar pero nadie dice si todo, poco, o nada y en qué y cuándo. Los chinos son maravillosos y tenemos arrestos de obispos en medio de un cómplice silencio oficial vaticano que calma el cielo. Los musulmanes son pacifistas y mejor no recordar los miles de cristianos asesinados en los últimos años. Estos días se nos ha vendido la reforma de la ley Vaticana sobre los abusos como el no va más y el ejemplo para el mundo mundial. En emigración, o en lo que hace referencia a las personas migrantes, el Vaticano tiene la ley perfecta. Todo lo que el Papa Francisco critica a los demás lo tiene en grado de excelencia en su propia casa. Alguien hablo hace tiempo de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pues algo así está pasando. En el Vaticano no hay concertinas pero tenemos los muros más famosos del mundo. Ya quisiera Estados Unidos construir algo así. Si los ponemos en Ceuta no hacen falta concertinas porque no pasan ni los malos vientos. Inmigrantes, o mejor personas migrantes, en el territorio Vaticano no hay ni una, ni por descuido. Si alguien se le ocurre echar una siesta en los jardines es inmediatamente expulsado a territorio italiano sin contemplaciones. Si la legislación actualmente en vigor, en el estado del que el Papa Francisco es su monarca absoluto, viene aplicada en el resto del mundo se terminan las personas migrantes en una tarde. En la aburrida entrevista papal concedida a una televisión española el Papa Francisco confeso que las negociaciones en Venezuela habían existido y habían fracasado. Hoy tenemos de la noticia de un nuevo intento de mediación en Santa Marta con los bandos en guerra en Sudan del Sur. Las noticias hablan que harán un retiro pero por ahora las cosas se ven muy negras. Al Papa Francisco le gusta el sexo, o al menos nos dice que es cosa buenísima. En esta confusión general que vivimos no llegamos a entender si es bueno siempre, en algunas ocasiones, o vete a saber. Si unimos esta afirmación genérica a que la Iglesia debe cambiar pues ya tenemos la combinación perfecta y que cada uno saque sus conclusiones. Por otro lado recomienda a los jóvenes que sean revolucionarios y se casen. Tal como están las cosas hace falta mucho valor mas que espíritu revolucionario. Parece que ya no gusta mucho la tradicional condena al demonio , el mundo y la carne. Lo triste es que Dios y sus cosas son los grandes olvidados, un lamentable olvido que pagaremos muy caro. El Camino, la Verdad y la Vida está donde está. «Mi Padre sigue actuando, y yo también actúo». – Seguir leyendo… RelacionadoLINK ORIGINAL: NoticiasVenezuela.org

Entornointeligente.com