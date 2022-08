Nostalgia por un Continente entregado al Oriente y, donde el hombre es colonizado y explotado por extranjeros

Entornointeligente.com /

Las contrariedades son un presente y, hay extremos. He venido revisando mis archivos desde mis inicios como redactor de noticias, quedando muy alarmado en cuanto al origen de la generación de las cosas y como difiere una opinión de la otra, hay un total desconocimiento de la realidad y, los extremos buscan unificarse produciendo un pensamiento mágico sobre una verdad.

En mis comienzos del periodismo jamás escribí una nota sobre Carlos Lanz y Jorge Rodríguez padre porque ellos, aunque hombres de la izquierda, constituyeron una resultante del bloque político burgués de la época y, sus procedimientos conductuales condujeron al vacío, fueron víctimas de la traición de la misma izquierda aristocrática que con sus explicaciones vanas buscaban sustentarse en el poder. Me dieron orden de censurarlos en los distintos diarios donde trabaje desde 1970 hasta 1985, no tanto por sus ideas reformistas, sino por lo que representaban y su doble competencia en el campo político y participación de masas.

¿Quién no conoce a Las y Los Morán en el Zulia y su constante viajar a Valledupar y Cundinamarca? Tengo familia Morán en Carabobo y en Ciudad Ojeda, Morán Vera y tengo como testigo un sofá Simóns de un juego de muebles adquirido a unas de Las Morán por quinientos, (500) bolívares y los dos muebles fueron vendidos por mi hermana hace cuatro años, esos muebles no cabían en el apartamento y lo llevamos a casa de mamá y mi esposa los tapizo y luego mi hermana los entapizo. Es un ejemplo, personas que escriben y se les da oportunidad y expresan asuntos sin fundamentación histórica, dependen de un hilo político y partidista. Jamás me atrevería dar una opinión sobre Saab Morán, así sea conocido.

El gran tema es la recesión mundial provocada por la misma izquierda y en el Sur por las estrategias del Foro de Sao Paulo y las orientaciones políticas de Obama, Los Clinton y Joe Biden sobre el Medio Oriente, los hijos de venezolanos irán a frente de batallas y vienen medidas duras sobre los movimientos migratorios y Angela Merkel cometió un grave error al permitir que personas sin oficio del Cuerno del África se adentrarán Europa, vía USA para no trabajar y exigir a los hospitales que cuesta mantenerlos les de atención a sus mujeres.

Los Estados, no pueden ser un receptáculo común para quienes no quieren laborar. Un par de zapato, una cocina y una comida en un restaurante se gana a fuerza de trabajar y los salarios deben ser respetados porque son causalidades de una jerarquización que debe respeto porque es la resultante de una lucha sindical, donde la mayoría son de izquierda y es la misma izquierda, quien deprime al laborante. De allí, que el Estado Burgués es quien mantiene a la misma inspiración socialista.

Así que resulta un riesgo opinar sobre lo desconocido. Nunca le pregunte a mi padre y tío que eran suboficiales de la marina de guerra sobre lo que observaba en las fragatas, destructores y submarinos cuando nos llevaban a mi primo y a mi a visitar estas naves de guerra en su apostadero en La Base Naval Agustín Armario de Puerto Cabello.

Lo que si puedo decir es que vienen días difíciles a venezolanos que buscan migrar hacia USA, motivados por distintos motivos y caracterizaciones, donde los musulmanes ya residentes en Norteamérica no aceptan a los venezolanos que ya deambulan por el Bronx buscando que comer y durmiendo en las calles públicas sin llegar invierno.

Resulta claro, lo sucedido en Venezuela no es eventual. Es patente que existen tres tipos de materias teóricas claves, a saber, matemáticas, física y teología, que es el género de las teorías y son las que califican al ente como una descripción universal y, de allí, necesariamente surgen las concepciones del mundo sobre los elementos del mundo objetivo.

Entonces, hay una realidad presente, El Legado de Chávez que en sus principios originales fue cambiado todo y, nada existe por azar. Hemos llegado a un criterio presente, pero todo ha sido cambiado. De allí, las protestas, el pueblo y los estudiantes saben del daño provocado a las instituciones y al salario de sus padres, todo llegó hasta la muerte provocada de Chávez por esa misma burguesía, por esto, la diputada y mujer revolucionaria Leo hace proclamas para que se investigue la muerte de Chávez, todo fue silenciado.

Es obvio que todo debe suceder, pero el espectro Chávez fue transfigurado en otra realidad y, hay responsables que desde un principio mostraron un interés propio.

Ahora, hemos sido envueltos en una violencia doméstica como urbana que tiene un matiz teológico y los evangélicos pentecostales están introduciendo películas y herramientas del Romanismo en sus cultos, luego del Pacto de Alianza en Miraflores, donde los pastores firmantes deben ser expulsados acordes con nuestra Constitución que es La Biblia y ella expone medidas disciplinarias muy severas, allí esta claro, el caso ORA, ese partido nunca ha sido evangélico, una vez hubo en la Universidad de Carabobo un movimiento universitario cristiano, ( MUEVE) del Dr. Víctor Cuadra muy bueno y luchador, yo asistí a varias reuniones en 1973- 76 y, el Dr. Luis Oronoz Bordones tenia una Revista denominada Huella, excelente donde fui su director un lapso de tiempo y había allí redactores de diferentes tendencias y se respetaba el derecho de interpretación y discernimiento político.

Ahora, nos arropamos en el silencio. Ya Chávez es un mito y Maduro una realidad que engloba votos y firma todo lo que los traidores de la clase obrera les lleva, nuestro presidente esta acorde con todo porque hay repartimiento de comisiones a nivel nacional, legislativas, regionales y municipales desde siempre y nadie desea perder en un mundo global que se mueve a la recesión, lo demás es engañar al pueblo y los izquierdosos del presente acompañan a esa cofradía que distorsiona los principios de cada proceso histórico a su interés personal.

Así que, no opine sobre personajes que desconoce y lo peor, al investigar, sus perfiles se ubican en el exterior y sus escritos solo representan recuerdos del pasado.

