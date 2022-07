Entornointeligente.com /

Apenas el 6 de julio el Cartaginés se proclamaba campeón nacional y el fin de semana se midió al Herediano por la Supercopa. El técnico brumoso Geiner Segura alza la voz para detallar que no han sido medidos con la misma vara.

«Yo creo que es normal, la verdad es que nosotros no queríamos jugar. Creo que no era sano para el equipo. La recuperación prácticamente no la han tenido, no ha habido descanso y a eso le sumamos los que no pudieron participar. Si queremos dar brillantez debía ser más equilibrado. Nosotros totalmente en desventaja, pero es parte de lo que debemos mejorar. Si queremos que el torneo sea importante, hay que darle una buena organización. Tuvimos cuatro jugadores en la banca», manifestó.

El estratega arremete al asegurar que para él no existe el juego limpio. «No queríamos jugar y no hubo Fair Play. Yo nunca he creído en el Fair Play. Felicitar al Herediano por ganar bien. Dos descuidos y desatenciones, pero el partido fue muy parejo. En esas acciones concretaron rápido y listo», añadió.

Sobre el tema de refuerzos para el Apertura 2022, menciona que pronto se darán a conocer, pues es una labor que ya llevan muy adelantada el presidente del club, Leonardo Vargas, y su hijo del mismo nombre, quien es el gerente deportivo.

No le preocupa que a sus dirigidos se le vayan los humos a la cabeza y se confíen en que son los monarcas. «En este deporte todo se olvida muy rápido. No se puede caer en campeonitis. El reconocimiento dura muy poco. Ya debemos pensar en lo que viene y es el torneo. Debemos aprovechar la experiencia que el equipo ha acumulado y ver qué fue lo que nos llevó al título».

Cartaginés juega su primera fecha este miércoles a las 8 de la noche en el Fello Meza ante el Municipal Grecia.

PERIODISTA: Alejandro Fonseca

EMAIL: [email protected]

Lunes 18 Julio, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com