Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, dijo este viernes que próximamente se reunirá con Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, en Caracas.

La afirmación fue publicada, junto a una foto de los dos presidentes, con sus respectivas esposas, en Twitter. El presidente encargado viajó hoy a Paraguay para reunirse con Benítez y discutir la situación actual del país.

Guaidó está fuera del país desde el 22 de febrero, un día antes de que se tratara de ingresar la ayuda humanitaria a la República, acción que fue impedida por efectivos de los organismos de seguridad del Estado y grupos irregulares armados.

Nos vemos pronto en Caracas. pic.twitter.com/LPb1YagJyr

— Marito Abdo (@MaritoAbdo) 1 de marzo de 2019

