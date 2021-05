¿Nos vamos al museo? 4 museos increíbles que puedes disfrutar ONLINE

Entornointeligente.com / El arte tiene el poder de cambiar el mundo y todos los que protegen y resguardan los testimonios artísticos lo saben. En la era 2.0, muchos museos han digitalizado sus colecciones para darle la oportunidad a millones de internautas de disfrutar las obras de arte que transformaron la historia con solo un par de clics. Hoy haremos un recorrido por 4 de los cuatro más importantes del mundo:

El museo del Prado de Madrid View this post on Instagram Vídeo en directo desde el Taller de Restauración del #museodelprado, con la restauradora Eva Martínez, sobre la obra “Paisaje de mar y montaña”, de Joost de Momper

A post shared by Museo Nacional del Prado (@museoprado) on Jan 29, 2020 at 1:57am PST

El Museo Nacional del Prado, es el más importante de toda España. Con dos siglos de historia, reúne la colección de arte español más grande del mundo. Tiene resguardadas las mejores obras de grandes pintores como Francisco Goya, Diego Velázquez y Pablo Picaso. Además de permitirle al público un acceso exclusivo a su extensa galería con más de 18 mil obras digitalizadas, en su cuenta de Instagram publican videos constantes en los que discuten con expertos todo tipo de tópicos referentes al arte mundial.

Si quieres ver su colección, haz clic aquí.

Museo de Louvre en París View this post on Instagram . ?? Le mardi, c’est #JourDeFermeture ! Aujourd’hui, les tableaux de Léonard de Vinci sont de retour dans la Grande Galerie ! ? — ✨ L'exposition “Léonard de Vinci” s'est achevée hier soir après 4 mois d'ouverture. Merci à tous les visiteurs qui ont contribué au succès de cette exposition exceptionnelle ! Vous avez été plus d'un million à découvrir cette grande rétrospective à l'occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. ? — — — — ? On Tuesday, it’s #ClosingDay! Today, Leonardo da Vinci’s paintings are back in the Grande Galerie! ? — ✨ The exhibition “Leonardo da Vinci” ended last night after 4 months of opening. Thank you to all the visitors who contributed to the success of this exceptional exhibition! More than a million of you have discovered this great retrospective on the occasion of the 500th anniversary of the death of Leonardo da Vinci. ? — ? © Musée du Louvre / Marianne Fromencourt / Maëlys Feunteun . . . #ExpoLéonard #Louvre #MuséeDuLouvre #LéonardDeVinci #LeonardoDaVinci #Leonardo500

A post shared by Musée du Louvre (@museelouvre) on Feb 25, 2020 at 9:54am PST

El Musée du Louvre no necesita presentación, es la casa de la grandísima Gioconda de Leonardo Da Vinci y además. el ícono más importante de París -después de la Torre Eiffel-. Es el Museo Nacional de Francia y su colección está direccionada hacia el impresionismo. Cuentan con una sala dedicada exclusivamente a Claude Monet que resulta ser un paraíso para los amantes del arte. Tienen dentro de su colección permanente, el increíble trabajo del artista venezolano Elías Crespín.

Puedes ver sus obras por separado en su página web, pero tienen videos separados por temática que resultan increíbles. Si quieres verlos, haz clic aquí.

El Rijksmuseum, la obra de arte de Ámsterdam View this post on Instagram ? ‘One day it will be my work that’s up on these walls’. We invite everyone to come and draw in our museum. Tomorrow we have all kinds of free activities for families: you can learn how to draw like Rembrandt for instance, of follow a workshop from one of our teachers. Start drawing! ✏️?️ — ? by @lindabarnhoorn Use #Rijksviews to get your photo featured. #Rijksmuseum #Amsterdam #HierTeekenen #StartDrawing

A post shared by Rijksmuseum (@rijksmuseum) on Feb 15, 2020 at 6:51am PST

El Rijksmuseum es el más importante de todo el Reino de los Países Bajos. Tiene una colección extraordinaria que reúne lo mejor del siglo de oro de la pintura neerlandesa. Obras de grandes como Rembrandt, Vermeer, Lucas van Leyden, Judith Leyster, engalanan cada una de sus salas. Tienen una serie de programas increìbles de educación en su página web y te da la increíble oportunidad de se r el curador de tu propia sala eligiendo las obras de tu preferencia en un espacio completamente personalizado.

Haz clic aquí para que vivas la experiencia.

La National Gallery de Londres View this post on Instagram Immerse yourself in the extraordinary artistic and personal friendship between two great Renaissance masters: Michelangelo and Sebastiano del Piombo. In this book, explore their creative partnership that lasted over 30 years and resulted in works that can be seen across Europe. ? Order your copy at the link in bio. Every purchase supports the National Gallery. #nationalgallery #nationalgalleryshop #museumshop #bookstagram #michelangelo #sebastianodelpiombo

A post shared by National Gallery (@nationalgallery) on Feb 17, 2020 at 1:38am PST

Es una de las pinacotecas más importantes del mundo. Su colección incluye más de 2300 pinturas extraordinarias de los pintores europeos más destacados. Es el cuarto museo más visitado de la historia. Tiene una particularidad: es gratuito, por lo que para poder sustentarse, tiene como aliada una editorial que publica constantemente tomos que reúnen secretos y confesiones de grandes artistas.

Haz clic aquí para disfrutar de su recorrido.

Es un regalo extraordinario poder disfrutar de los museos así, también, Google Culture tiene una selección de obras y biografías disponibles siempre en la web.

