Nos países democráticos a saúde das pessoas é melhor 

Entornointeligente.com / A democracia faz bem à saúde – é a conclusão de um estudo agora publicado na Lancet, uma revista médica de referência. Examinando o impacto dos sistemas políticos em 170 países desde 1970 até 2016, o estudo mostra que a esperança de vida média aumentou 3% em ditaduras que se transformaram em democracias. Naquelas onde isso não aconteceu, o mesmo efeito não se verificou.

O líder do estudo foi Thomas Bollyky, do Council on Foreign Relations. Resumindo as conclusões, ele disse: “Os resultados deste estudo sugerem que as eleições e a saúde da população são cada vez mais inseparáveis. Sem essa pressão ou validação pelos votantes ou organismos de assistência estrangeiros, os líderes autocráticos têm menos incentivos do que os seus equivalentes democráticos para financiar a mais dispendiosa prevenção e tratamento de doenças coronárias, cancros e outras doenças crónicas”.

“Apesar de serem responsáveis por uns estimados 58% das mortes e deficiências em país de rendimento baixo e médio”, continua Bollyky, “apenas 2% da ajuda ao desenvolvimento para a saúde foram dedicados a doenças não comunicáveis em 2016”.

Um aspeto significativo é que as mudanças positivas se verificaram independentemente das variações de rendimento per capita . A partir do momento em que um país se torna um democracia, os governos passam a gastar mais em saúde (como, aliás, em educação, embora isso não seja objeto do estudo agora publicado).

Outro autor do estudo, Joseph Dieleman, diz que a constatação é relevante numa época de restrições orçamentais, quando se procura rentabilizar o mais possível os investimentos públicos. A natureza do regime político passa a ser uma variável fundamental para as agências de ajuda ao desenvolvimento.

Na última década, os indicadores democráticos em muitos países baixaram, após o período que se seguiu ao fim da Guerra Fria, quando o avanço da democracia parecia imparável no mundo. Se se pensar que esta pode levar a uma redução de 25% em mortes por doença cardiovascular, percebe-se como é importante defendê-la, para além de todas as outras razões que existem.

