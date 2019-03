Nos EUA, Bolsonaro e Trump trocam camisas de futebol

Entornointeligente.com / Nos EUA, durante encontro com o presidente americano Donald Trump, Jair Bolsonaro disse que a partir desse momento “o Brasil estará mais engajado com os EUA”.

Eles trocaram camisas de futebol. Trump deu a da Seleção americana e em retribuição Bolsonaro deu a camiseta da Seleção brasileira, com a número ’10’ de Pelé. Bolsonaro troca camisas com Trump (Foto: Brendan Smialowski / AFP)

Ambos lembraram o talento do maior jogador de futebol de todos os tempos, o brasileiro Pelé. “O Brasil tem grandes jogadores, posso me lembrar do Pelé, entre outros”, afirmou o americano.

Trump mencionou a grande aliança que está tendo neste momento com o Brasil.

Visita de Bolsonaro

O presidente dos EUA disse que é uma honra ter a visita oficial do presidente brasileiro e lembrou da campanha eleitoral protagonizada por Bolsonaro no passado, quando foi eleito. “Ele liderou uma das campanhas mais impressionantes de todos os tempos”, disse Donald Trump.

