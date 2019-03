¿Nos estamos preparando para la desactivación nacional e internacional de todas las tarjetas de créditos y debitos de transnacionales estadounidenses?

Entornointeligente.com / La mafia terrorista comercial, económica y financiera estadounidense ya nos están advirtiendo de la desactivación de las tarjetas de créditos Visa y MasterCard ¿American Express? a nivel nacional e internacional, con el fin de cumplir con sus estrategias de ahogo y genocidio económico, comercial financiero de los mas de 30.000.000 de venezolanos, no de las autoridades gubernamentales nacionales, no están diciendo contra todos los millones de venezolanos incluyendo el rebaño de simpatizantes de la derecha y ultraderecha venezolana. Y por aquí vienen por igual en contra las tarjetas de débitos por ejemplo “Maestro” es decir están hablando de la pronta desactivación de las tarjetas de débito a nivel nacional y mucho mas a nivel internacional con origen de la banca nacional venezolana. ¿Podrá la tarjeta QR del Carnet de la Patria ser utilizada como alternativa de transacciones económicas? ¿Ya el estado venezolano esta realizando trámite amistosos internacionales para introducir en nuestra nación tarjetas de crédito y de débito autónoma de las bancas comerciales, financieras y económicas rusas y chinas, para ser emitidas por la banca nacional privada y gubernamentales venezolanas? Tenemos que entender de que debemos de redoblar el paso, cada vez que veamos, y oigámos rumores y amenazas abiertas contra nuestra economía ó nuestra nación que nos quieran ejecutar el poder imperial terrorista tanto estadounidense como el europeo acompañados de los jala bolas y vergonzosos bombardeados nuclearmente como lo son los japoneses. Como también he planteado anteriormente la utilización comercial, financiera y económica de monedas físicas troqueladas en oro en diferentes diámetros y espesores, y hasta placas en diferentes espesores, a fin de contra atacar la guerra que infernal, sin compasión y sin misericordia se ejerce contra nuestros conos monetarios de billetes físicos actuales, que prácticamente ahora es que podemos decir de que Dólar Dicom esta desempeñando su papel monetario y financiero en contra de la moneda virtual narco paramilitar Dólar Today, para así tomar presión sobre las remesas internacionales que deben de entrar a nuestra nación mensualmente a medida que mas de 3.000.000 de venezolanos envían a familiares para sobre vivir a la bestial guerra implacable, infernal y genocida en que nos tienen involucrados el poder imperial terrorista estadounidense, la Unión Europea, los países vecinos y als ultraderechas latinoamericanas, la derecha política e industrial venezolana y las muy mediocres políticas económicas que el estado actual venezolano dejo de aplicar desde el 1° de agosto del año 2017, para contra atacar a Dólar Today quien masacró al Bolívar Fuerte, descuartizó el salario y degolló el poder adquisitivo de 30.000.000 de venezolanos con el objetivo de conseguir u cambio de conciencia en los millones de venezolanos a fin de salir por la vía antidemocrática, autoritaria, totalitaria, imperial, apátrida y entreguísta contra el estado venezolano inepto, ineficiente y pendejo. Donde podemos decir de que existieron economistas (Jesús Faría y Fernando Pérez Abad) que recomendaban al gobierno nacional de que quitara el control de cambio, liberando al Dólar Dicom para emparejarlo y subirlo por encima para paralizar a Dólar Today, pero el gobierno hizo de sus oídos una total y gran sordera que ahora nos hemos calados estos muy pésimos y mediocres resultados económicos por falta de atención, claridad, astucia, destrezas, etc. El gobierno nacional se dejó llevar e influenciar por unas cuerdas de bobolongos economistas, analistas financieros que dieron pies en bola ni un final en un camino, que mas bien llevaron a la nación a un precipicio donde les dieron libertad de actuación destructiva y genocida a basuras políticas e industriales venezolanos al lado del poder imperial estadounidense y europeo junto al narco trafico colombiano. Dentro de toda estas grandes mediocridades económicas, financieras y comerciales venezolana del gobierno bolivariano aún quedan las pudredumbres como los miserables y problemáticos precios de la gasolina, el gasoil y el gas, que no aspiro que sea a precios internacionales sino a precios que vayan paulatinamente adquiriendo valor económico de forma mensual hasta ubicarse poco a poco a un precio económicamente real, incluyendo los precios en los servicios como la luz, el agua, la telefonía, Internet, aseo, etc. Lo que planteo es que no me regalen, que le pongan precios que vayan revalorizándose para que se pueda poco a poco aumentar su factibilidad económica a fin de cubrir salarios, beneficios económicos, mantenibilidad, movilidad, almacenamiento, seguridad, etc. Pensando demasiado para tomar una decisión acertada es cada día peor, beneficia a los mafiosos que disfrutan con el bachaqueo de estos subsidios a nivel nacional, que ya no lo son subsidios, sino que son un tremendo e inmenso problema económico financiero y comercial, aquellos que también se dedican al contrabando internacional desde un pescador, hasta un marinero, o las trochas fronterizas, etc. Mientras mas rápidos se tomen decisiones con los combustibles, incluyendo un posible subsidio que cubra la gasolina, el gasoil y el gas, estamos terminando de hacerle la maldad que tanto le hace falta a las naciones fronterizas que tanto han gozado con nuestra destrucción ilimitada económicamente. Hay vemos un Dólar Today auto secuestrado con valores entre 2.900 y 3,200, gracias al gran valor del Dólar Dicom (que esta atrapando las remesas internacionales debidamente) con una valor monetario por encima de la moneda ultraderechista y narco paramilitar colombiana, allí vemos unos industriales luciéndose aumentando la comida casi semanal y quincenal sin tener ya la escusa del aumento de Dólar Today, incluso estuvieron deteniendo las producciones de empaquetados por casi dos semanas para causar desabastecimiento a nivel nacional desde inicios de marzo hasta hace pocos días atrás. ¿Esta el estado venezolano poniéndole el ojo a las reactivaciones de las procesadoras y empaquetadoras a nivel nacional para entrar en competencia contra el sector industrial de alimentos en Venezuela, a través de las cadenas comerciales de Mercal, Pdvales y Abastos Bicentenarios a precios del 10 al 15% menos del pecio de la economía informal. ¿Esta el gobierno nacional siendo agresivo con los impuestos diarios sobre este sector industrial super especulador, inflacionario e hiperinflacionario. La economía nacional venezolana esta teniendo una estabilidad muy excelente desde finales de febrero gracias al valor real financiero de Dólar Dicom, la ultraderecha política venezolana miserable se revuelve putrefactamente infernal dentro de las pocetas , excusados y cloacas de desechos humanos como debe de ser, están mal porque la situación económica no les favorece, piden a los industriales que aumenten y aumenten sin misericordia, y allí es donde yo les exijo al gobierno que emprenda con al reactivación de empresas procesadoras de alimentos para vender a precios módicos y no regalados, que mejores urgente los precios de los combustibles y servicios e incluso que deje entrar comerciales brasileños que quieran invertir en Venezuela con importaciones y ventas de alimentos, entregándoles en concepción las instalaciones de Mercal, PDvales, Abastos Bicentenarios, La Fuente, Víveres Ordaz, y Koma en Puerto Ordaz, etc. Estos negocios se pueden hacer como asociación estratégicas dond e el estado venezolano pueda tener el 51% y los inversores internacionales el 49%, o de otras forma mas favorable entre ambos, bajarles los impuestos los primeros dos años, Que acondicionen depósitos, almacenes, estanterías, frigoríficos, refrigerantes, etc; que estos sitios, que los recuperen, los reactiven económicamente y entren en guerras contra los miserables de la industria de alimentos en Venezuela, para crearles una competencia a la deslealtad y maldad industrial nacional. No es posible que en nuestra nación esta siendo mas fácil comercializar billetes de dólares y euros, mientras que no se consiguen billetes físicos en bolívares soberanos, por esa razón es que debería de emerger las monedas de oro en diferentes diámetros y espesores, para auxiliar a nuestro billetes físicos soberanos y aprovechando de que el Dólar Today esta paralizado; las monedas de oro deben de que tener un peso/valor 10% por encima de su valor real internacional como impuesto directo del gobierno sobre ese metal precioso ofrecido en venta. Con esta estrategia junto al aumento de los combustibles sobre todo en la gasolina podíamos adicionar dos nuevos serios salvavidas en nuestra economía Vuelvo a repetir, hay que hacer algo rápido y sobre la marcha, hay que ir recuperando la economía urgente, porque el enemigo se esta ahogan en la orilla del río, y se esta ahorcando con matas de auyama, dentro de su locura de maldad, desesperación e irracionalidad. Es urgente y rápido recuperarnos, es deber afianzarnos sobre las maldades que cada día se quieran aplicar sobre nuestra economía por debilidades económicas que tenemos por ineptos, eficientes y mediocres indecisiones. Saludos revolucionarios.Alberto Ignacio Ardila Olivares

