«Nos enriquecieron»: el paso de 44 horas de migrantes deja huella indeleble en Martha’s Vineyard

Entornointeligente.com /

Edgartown, Massachusetts (CNN) — Después de compartir abrazos y despedidas con lágrimas con aproximadamente 50 migrantes que habían llegado inesperadamente en avión a esta próspera isla de vacaciones, los voluntarios que los albergaron en una iglesia episcopal llevaron mesas y sillas, cargaron comida en camiones y doblaron catres portátiles.

Un silencio familiar llegó el viernes por la tarde a la cuadra arbolada del centro de Martha’s Vineyard, donde Jackie Stallings, de 56 años, no podía dejar de pensar en una joven venezolana (tenía 23 años pero aparentaba 15) que se sentó con ella en la Casa Parroquial St. Andrew la noche anterior.

La solicitante de asilo mostró a Stallings un video tomado en el teléfono celular durante el viaje a través de una remota jungla centroamericana, señalando a los migrantes que murieron en el camino.

«Era como si me estuviera mostrando videos de gatos, pero en realidad era su viaje y lo que soportaron para llegar aquí», contó Stallings, miembro de la organización sin fines de lucro Martha’s Vineyard Community Services. «Había cuerpos y madres con bebés tratando de atravesar el barro que era como arcilla».

«La parte desgarradora es ver que estas hermosas jóvenes se vuelven insensibles», dijo su esposo, Larkin Stallings, de 66 años, propietario de un bar en Oak Bluffs que forma parte de la junta directiva de la organización sin fines de lucro. «Para ellas, simplemente voltean y te muestran una imagen».

publicidad Larkin Stallings es vicepresidente de la junta de la organización sin fines de lucro Martha’s Vineyard Community Services, que acudió en ayuda de los migrantes.

Stallings lo interrumpió.

«Ella estaba como, mira, este murió, parte de su grupo original. Y él murió y este murió. El barro está como hasta aquí para ellos», dijo el viernes a la sombra del porche de la casa parroquial, señalando a su muslo. «Y los ves, literalmente tienen que sacar las piernas del barro. Mueren porque se atascan».

Durante su visita relámpago de 44 horas esta semana, migrantes como la joven venezolana dejaron una marca indeleble en sus anfitriones accidentales en este enclave aislado conocido como un patio de recreo en el verano para expresidentes estadounidenses, celebridades y multimillonarios.

Volaron desde Texas según los arreglos hechos por Florida Los migrantes, incluidos niños pequeños, abordaron autobuses el viernes por la mañana a la vuelta de la esquina de la Iglesia Episcopal de St. Andrew.

Los días de incertidumbre en la pequeña isla frente a la costa de Massachusetts y un gran esfuerzo de los lugareños para mantenerlos terminaron con una nueva odisea: un viaje en ferry y luego otra caravana de autobuses a una vivienda temporal en la Base Conjunta de Cape Cod.

Una madre se para fuera de la iglesia de St. Andrew con su hijo. Los migrantes fueron alimentados con comida donada por la comunidad.

Los solicitantes de asilo, la mayoría de ellos de Venezuela , habían sido trasladados en avión desde Texas a Martha’s Vineyard el miércoles según los arreglos hechos por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, como parte de una serie de medidas de los gobernadores republicanos para transportar a los migrantes a ciudades liberales en protesta por lo que describen como el fracaso del gobierno federal para asegurar la frontera sur.

Martha’s Vineyard no los esperaba, pero un pequeño ejército de activistas se movilizó para ayudar a las personas que se habían convertido en peones en el polémico debate sobre el fallido sistema de inmigración de Estados Unidos.

La decisión de DeSantis fue duramente criticada por la Casa Blanca, los funcionarios demócratas y los abogados de inmigración que prometieron emprender acciones legales porque, según dijeron, los inmigrantes fueron atraídos hacia el norte con promesas de trabajo, vivienda y ayuda con los documentos de inmigración y, en última instancia, engañados sobre su destino final.

El gobernador de Florida negó que los migrantes no supieran a dónde iban. Dijo que habían firmado una exención y que les habían entregado un paquete que incluía un mapa de Martha’s Vineyard. «Es obvio que hacia allí se dirigían», dijo, y agregó que el tránsito fue voluntario.

Lisa Belcastro, coordinadora de refugios de invierno para la organización sin fines de lucro Harbor Homes, estaba al borde de las lágrimas aproximadamente una hora después de que los migrantes abandonaran la isla el viernes, y los voluntarios comenzaron a limpiar la casa parroquial y el salón de la iglesia donde durmieron los recién llegados.

Dentro de la Casa Parroquial de St. Andrew, donde los migrantes durmieron durante dos noches en el sótano.

«Quiero que tengan una buena vida», dijo. «Quiero que el viaje y las dificultades que experimentaron hayan valido la pena para ellos y sus familias. Quiero que vengan a Estados Unidos y sean aceptados. Todos quieren trabajar. Y solo quiero que su viaje tenga un final feliz».

«Nadie sabía que íbamos a venir» El jueves por la noche, un grupo de jóvenes inmigrantes varones se congregó en la calle angosta afuera de la iglesia, a pocas cuadras de las relucientes tiendas, restaurantes y galerías de arte de lujo en Main Street en Edgartown. Un solicitante de asilo, de poco más de 20 años, se aventuró por la calle para explorar en un punto. Preguntó por el precio de una hamburguesa en un restaurante elegante. Cuando le dijeron que eran US$ 26, señaló que era mucho más de lo que ganaba en un mes en Venezuela cuando podía encontrar trabajo.

Migrantes enviados a Martha’s Vineyard llegan a Cape Cop A través de una ventana del frente de la casa parroquial, se podía ver a niños pequeños en una sala de juegos llena de libros y animales de peluche.

Juan Ramírez, que tiene 24 años pero parece más joven, se paró afuera del salón de la iglesia de 123 años, donde 18 de los hombres durmieron en catres portátiles y colchones inflables bajo mantas donadas durante dos noches. Rompió en llanto al hablar de la familia que dejó atrás en el estado Táchira, en el oeste de Venezuela, cuando se embarcó en su viaje a fines de julio con su teléfono y US$ 400 en efectivo.

«Mis amigos pensaron que estaba loco por irme, que nunca lo lograría. Solo quiero un futuro mejor para mi familia», dijo sobre sus padres, abuelos y su sobrina favorita en casa. «Lo intento, pero es difícil no pensar en ellos».

El efectivo ya no estaba y su teléfono fue robado cuando Ramírez llegó al norte de México y la frontera con Estados Unidos, dijo.

Ramírez y otros migrantes relataron que fueron liberados por las autoridades de inmigración de Estados Unidos con una orden de regresar para una audiencia. En San Antonio, se les acercó una mujer que les ofreció un viaje en avión a un refugio en el noreste donde habría vivienda, trabajo y ayuda con los documentos de inmigración. Los inmigrantes fueron alojados en un hotel hasta que unos 50 de ellos se reunieron para el vuelo a Massachusetts.

Los migrantes se reúnen afuera de la iglesia el miércoles, el día que llegaron a Martha’s Vineyard. Juan Ramírez dijo que él y los demás migrantes «encontramos gente de buen corazón que nos ha apoyado con todo lo que necesitamos».

«Cuando aterrizamos nadie nos estaba esperando», comentó. «Nadie sabía que íbamos a venir. Nos dimos cuenta de que nos habían mentido. Pero, por fortuna, nos encontramos con personas de buen corazón que nos han apoyado con todo lo que necesitamos».

«Estamos todos juntos en esto» Pedro Luis Torrealba, de 37 años, dijo que salió de la capital venezolana de Caracas con su esposa a mediados de julio. Sus dos hijos, de 6 y 11 años, se quedaron con parientes.

La pareja comenzó el cruce sin caminos en la frontera entre Colombia y Panamá, el mortal Tapón del Darién, con más de otros 60 migrantes, indicó Torrealba afuera de la casa parroquial el jueves por la noche. Solo 22 completaron la caminata a través de los 96,5 km de selva y montañas empinadas, dijo. Algunos cayeron de los acantilados, otros fueron arrastrados por las aguas de la inundación.

Esas muertes ocurren en un momento en que un número récord de inmigrantes indocumentados invaden la frontera entre Estados Unidos y México y mueren al intentar cruzar.

DeSantis promete que Florida transportará más inmigrantes desde la frontera a otros estados En México, aseguró Torrealba, la pareja y otros migrantes fueron secuestrados brevemente por miembros del cártel de los Zetas, una violenta organización narcotraficante. Cuando les informó que no podía hacer el pago de la extorsión para permitirles continuar, dijo, un miembro del cártel usó unos alicates para sacar sus dos dientes de oro.

Finalmente cruzaron hacia EE.UU. a principios de este mes. En San Antonio, se encontraron con una mujer que les ofreció un vuelo gratis a un lugar del que nunca habían oído hablar, junto con la promesa de asistencia de inmigración, vivienda y empleo. Torrealba no recibió tratamiento por las lesiones en la boca y la mandíbula hasta que llegaron a Martha’s Vineyard.

Otro venezolano, David Bautista, de 26 años, señaló que salió de San Cristóbal, la capital del estado Táchira, a finales de julio. Más de un mes después, cruzó el Río Grande hasta Eagle Pass, Texas, desde la ciudad fronteriza mexicana de Piedras Negras. Comentó que fue liberado por las autoridades de inmigración de Estados Unidos después de 11 días detenido. Le dieron papeles para una audiencia de inmigración en Washington.

En un refugio para migrantes en San Antonio, a él también le ofrecieron el vuelo gratis y los beneficios que supuestamente venían con él, incluida la ayuda para cambiar la fecha y el lugar de su audiencia de inmigración.

«No puedo contarte más porque no sé más», afirmó. «Estamos todos perdidos. Estamos todos juntos en esto. Solo sabemos que esta es una isla en algún lugar de Estados Unidos».

Martha’s Vineyard es conocido como un lugar de vacaciones próspero. Los inmigrantes llegaron a medida que avanza la temporada baja.

De pie junto a Bautista, un hombre de 52 años llamado Osmar Cabral, quien dijo ser de Portugal y ha estado viviendo en Martha’s Vineyard durante cuatro meses, le entregó al migrante un billete doblado de US$ 100.

«Nunca lo había conocido antes», dijo Cabral. «Pero vine aquí con un amigo porque quería ayudar. Todos somos hermanos».

Su amigo, Franklin Pierre, un venezolano que vive en Martha’s Vineyard desde 2015 y trabaja para una empresa de alquiler de fiestas, estaba allí para hablar con algunos migrantes y ofrecerles consejos.

«Tienes que presentarte a tu audiencia de inmigración o te deportarán», le dijo Pierre a Bautista y otros jóvenes reunidos a su alrededor. «Llegas aquí después de la ajetreada temporada de verano y es difícil encontrar trabajo. Y el invierno es muy frío, a veces alcanza los 10 grados bajo cero. Imagínate eso y no tener trabajo».

Un dulce gesto En un momento del jueves por la noche, un grupo de abogados que había entrevistado a los migrantes dijo a los periodistas afuera de la casa parroquial que estaban explorando acciones legales, alegando que se había violado el debido proceso y los derechos civiles de los migrantes.

«Esta es una violación de los derechos humanos. Esta es una violación constitucional», dijo Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de Abogados por los Derechos Civiles de Boston , mientras los voluntarios y otros simpatizantes aplaudían. «Y responsabilizaremos a los estados y a los perpetradores con todo el peso de la ley. Esto no quedará sin respuesta».

Algunos transeúntes grabaron la escena con sus celulares.

Los trabajadores detrás de St. Andrew’s ayudan a construir una casa en Edgartown. Franklin Pierre, un venezolano que vive en Martha’s Vineyard desde 2015, advirtió a los migrantes que «es difícil encontrar trabajo» después de la ajetreada temporada de verano.

Rachel Self, una abogada de inmigración de Boston, también recibió aplausos.

«Cuidamos sus espaldas y no están solos. Y con ese fin, me gustaría agradecer específicamente a Trader Fred por donar ropa interior porque Martha’s Vineyard no tiene un Walmart en la calle», dijo, refiriéndose a los migrantes y a un minorista local que dio un paso al frente para ayudarlos.

Un transeúnte de repente dejó una bolsa de chocolates.

«Traje los dulces», dijo Matt Frederick, de 54 años, un lugareño que dijo que trabaja como mesero y taxista y vive en su auto. Había estado repartiendo bolsas de dulces a los migrantes en la calle. Dijo que había gastado US$ 100 en los dulces.

«Simplemente siento compasión», dijo, y agregó que vive en su automóvil porque se niega a pagar los alquileres exorbitantes en la isla. «Hay mucha gente aquí que lucha por salir adelante. No todos son ricos».

El viernes, después de que los migrantes abandonaron Martha’s Vineyard, un voluntario de la organización sin fines de lucro Harbor Homes , Sean O’Sullivan, desarmó los catres plegables en los que dormían 18 de los migrantes varones en el salón parroquial.

«La comunidad durante todo el año es muy fuerte porque estás un poco aislado aquí, ya sea por el ferry o por el mal tiempo, estás atrapado aquí», comentó. «Estamos acostumbrados a ayudarnos unos a otros. Estamos acostumbrados a tratar con personas necesitadas y estamos muy felices, como si nos enriquecieran, estamos felices de ayudarlos en su viaje».

En la casa parroquial vacía horas después de la partida de los inmigrantes, Charles Rus, el organista y director musical de la iglesia, dijo que el lugar se sentía solitario.

Charles Rus, el director musical de St. Andrew’s, vive en el piso superior de la casa parroquial donde se alojaron los inmigrantes. Dijo que ahora el lugar se siente solitario.

«El gobernador de Florida se equivocó», señaló. «Creo que pensó que no sabríamos qué hacer. Y en realidad a la gente aquí realmente le importa. Realmente les importa».

Jackie Stallings dijo que espera visitar a los inmigrantes en la base de Cape Cod, un alojamiento temporal.

Los migrantes «serán alojados en espacios estilo dormitorio… con espacios separados para acomodar tanto a individuos como a familias», y las familias no serán separadas, dijo la oficina del gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, en un comunicado de prensa. Tendrán acceso a servicios que incluyen servicios legales, atención médica, alimentos, kits de higiene y asesoramiento en caso de crisis.

«Seguí diciéndoles que era como un dormitorio. No quería decirles que iban a ir a una base militar», afirmó. «Queremos ir a asegurarnos de que estén bien».

Miguel Márquez, Carolyn Sung y Priscilla Alvarez de CNN contribuyeron a este informe. Massachusetts

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com