Nos encanta el moño de Victoria Federica: un peinado ideal para un perfecto look de invitada

Hay que ver el trajín de eventos y bodas que se trae últimamente Victoria Federica y, sobre todo, los buenos looks que nos está dejando. Así, este fin de semana se han casado sus amigos Charles Sans-Arcidet y Patricia Laffón y, como no podía ser de otra manera, nos hemos fijado no solo en su outfit, sino en su peinado y maquillaje.

En Trendencias El posado de María G.de Jaime y Victoria Federica que ha hecho que toda España quiera un pantalón tie-dye El caso es que la hija de la infanta Elena, ha elegido un vestido lencero verde oliva que es la combinación perfecta entre elegancia y sensualidad ya que deja toda su espalda al aire, defendiéndolo a la perfección.

Como detalles, podemos hablar del brazalete de lagarto de Zara que, por desgracia, ya está agotado.

Y más allá de su elección de moda, tenemos que hablar del peinado y del maquillaje. Y es que Victoria Federica lució un moño alto ideal que le dejaba toda la nuca al aire para mostrar más su espalda abierta. Sin duda, una elección clásica pero que nunca falla.

En Trendencias Victoria Federica triunfa con un perfecto look de invitada en el desfile de Pronovias Para los ojos, apostó por seguir una de las tendencias fuertes del momento como es un ahumado en tonos oscuros, con la raya de abajo bien marcada en negro lo que le da dramatismo a la mirada y la marca mucho más. Un maquillaje creado con productos de Estée Lauder que ha sido un acierto para una boda de tarde.

