«Nos dieron orden de matar a todos»: publican supuestas conversaciones de soldados rusos

Entornointeligente.com /

El rotativo neoyorquino publicó una serie de frases supuestamente pronunciadas por soldados en conversaciones con sus familiares en Rusia y que, en líneas generales, reflejan un sentimiento de frustración y pesimismo sobre la marcha de la guerra. «Putin es un loco. Quiere tomar Kiev, pero no podemos hacerlo», «Nuestra ofensiva se ha parado. Estamos perdiendo esta guerra», «Hemos perdido a medio regimiento» o «Cuando vuelva a casa dejaré el dichoso ejército» son otras de las frases publicadas por el diario y supuestamente pronunciadas por los rusos. La voz del Kremlin El Kremlin afirmó este miércoles que la campaña militar en Ucrania proseguirá también después de la incorporación de cuatro regiones ucranianas, donde en los últimos días celebraron sendos referendos de anexión, condenados por la comunidad internacional. «Como saben, no todo el territorio de la república popular de Donetsk ha sido liberado. Estamos hablando del territorio en sus fronteras de 2014. Por eso, como mínimo, hay que liberar toda la república popular de Donetsk», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria. Peskov subrayó que en cuanto a la vecina república popular de Lugansk, las tropas rusas tienen el control sobre la totalidad de esa región en sus fronteras constitucionales. «El territorio de la república popular de Lugansk ha sido liberado completamente», afirmó. A la vez, el portavoz del Kremlin no hizo referencia alguna a las regiones de Jersón y Zaporiyia, que las tropas rusas controlan parcialmente. Referendos Entre el 87 % y el 99 % de los votantes en los referendos en cuatro regiones en el este y sur de Ucrania apoyaron la anexión a Rusia, según los resultados difundidos hoy por la autoridades prorrusas con el cien por cien de las papeletas escrutadas. El mayor apoyo a la anexión se registró en Donetsk, región donde las tropas rusas controlan cerca de la mitad del territorio, y donde el 99.23 % de los votantes habría respaldado la incorporación a Rusia. La cifra fue ligeramente inferior en Lugansk, donde a favor de esta opción se pronunciaron supuestamente el 98.42 %. En los territorios controlados por Rusia en las regiones meridionales ucranianas de Zaporiyia y Jersón a favor de la entrada en Rusia habrían votado el 93.11 % y el 87.05 % de los ciudadanos, respectivamente. Este miércoles los líderes separatistas de Donetsk y Lugansk viajaron a Moscú para pedir al presidente Vladímir Putin la incorporación a Rusia. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. [Lea también: Papa Francisco: «Mi pensamiento va a la martirizada Ucrania, tan cruelmente golpeada» ] Más en Andina: El poderoso huracán Ian de categoría 4 golpea la costa de Florida ?? https://t.co/KVaLCRjnuY pic.twitter.com/s053eqn1Zs

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 29, 2022 (FIN) EFE/CCH Publicado: 28/9/2022 Noticias Relacionadas Putin asegura que Rusia «no perdió ni perderá nada» por la guerra en Ucrania Rusia: Más de 1,000 detenidos en protestas contra la movilización anunciada por Putin EE.UU. advierte a Rusia de una «respuesta decisiva» si usa armas nucleares EE.UU. impulsará más sanciones contra Rusia si se anexiona nuevos territorios Putin dice que «salvar» a los prorrusos de Ucrania es la prioridad de Rusia El Pentágono no ve motivos para cambiar postura nuclear de EE. UU. ante Rusia

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com