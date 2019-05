Entornointeligente.com / ¡Su palabra vaya adelante! Cada día nos sorprendemos más a nosotros mismos. Ahora enviamos a unos carajos a dialogar bien lejos, a Noruega, como para que nadie escuche lo que se van a decir. En Oslo es la cosa, me dijo un compañero. Así que cállate por estos días mientras nos llega la línea, y eso sí, no le hagas el mínimo caso a María- Sumate- Machado, porque esa quiere guerra. Y así andamos. El autoproclamado no sabe lo que dice y es mejor cuando está callado porque comunica más. Ya ni Jaime –Pollinita- Bayly lo traga por culpa de ese viaje a Noruega, por cierto, parece que Stalin González se quedó allá y no quiere volver a la patria, patria, patria querida.

Y otra vaina que nos tiene peleando es el llamado a elecciones que hizo el dictador. Hizo una propuesta para que legitimaramos el único poder que no está legítimado, es decir, esa Asamblea que está en desacato y dando pena, penita, pena, y donde ahora no va casi nadie porque allí se aprueban las vainas haya o no haya corum, y eso a nadie le importa un carajo. Y es verdad que esa vaina hay que enseriarla. El dictador dice que porque no adelantamos esas elecciones, y uno que está de acuerdo y dispuesto a echarle bolas es Enrique Ochoa Antich, quien dice que le tomen la palabra al dictador. Pero a él nadie le para bolas. A nosotros nos dijeron desde Estados Unidos, o sea , desde Trump, Pence, Bolton, PomPeo, Abrams, por boca del diputado Guaidó, que la vaina es cese a la usurpación, gobierno de transición, y elecciones libres, así nos lo aprendimos nosotros, y que conste, que nos costó una bola y parte de otra para caletrearnos esa vaina, así que no nos van a venir ahora que en Noruega es la cosa, sobre todo porque Trump es el que lleva la voz cantante y no ha hablado de Noruega, o sea, Oslo.

El papá de Margot dice que el primero que denunció el diálogo en Noruega fue Miguel -Batalla final- Otero.Ese fue el que dijo la vaina de la conversa en Oslo. También dijo que él quiere hablar con el gobierno, pero primero quiere que lo envíen a Noruega para ver si allá se habla mejor. Además, vio a un señor de seguridad entrevistado por Carla- Ansiedad- Angola donde el señor no decía Noruega sino Noriega, es decir, él piensa que hay allí un metamensaje con Noriega el de Panamá, porque ese señor no se puede equivocar así tan pendejamente. Y después de hacer todos esos análisis se fue al cuarto y agarró la puerta y le metió aquel coñazo tan duro que una vecina gritó: “Vete para Noruega, gran carajo”.

-Tan solo palabras hay entre nosotros.- M e canta Margot

