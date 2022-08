Norteamericanas acuden a México para abortar

Entornointeligente.com /

Anna, de 23 años, sabía que no podía tener otro hijo. También sabía que no podría abortar en Texas, donde vive, ya que el estado tiene una de las leyes de aborto más estrictas de Estados Unidos.

Así que la madre de un bebé de cuatro meses recurrió a las redes sociales para buscar soluciones. Encontró un número en Internet y envió un mensaje desesperado por WhatsApp: «Necesito un aborto«.

Al otro lado de la frontera, en Monterrey (México), Sandra Cardona recibió el mensaje.

Hace seis años, la Sra. Cardona, de 54 años, fundó la Red Necesito Abortar para ayudar a las mujeres mexicanas a acceder a las píldoras abortivas, ya que en ese momento la interrupción del embarazo estaba muy restringida en el país.

Eligió el nombre para que las mujeres que necesitaran abortar pudieran encontrarlo fácilmente en Internet.

El grupo envía misoprostol, un medicamento que induce el aborto, a las mujeres que lo solicitan, y ayuda a alojar a algunas de ellas cuando se someten al procedimiento en su sede del norteño estado de Nuevo León.

Algunas acuden a la Sra. Cardona para obtener los medicamentos «y les explicamos (el procedimiento)», dijo. Y algunas quieren quedarse y las «acompañamos», es decir, nos sentamos con ellas y las guiamos a través de un protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud que establece cómo utilizar la píldora cuando no hay un médico presente.

Aunque en el pasado han ayudado sobre todo a las mujeres de Monterrey y a los migrantes que se dirigen al norte, el número de estadounidenses ha aumentado constantemente en el último año.

«Hace más o menos un año atendí a la primera mujer», dijo la Sra. Cardona a la BBC. «No hablo inglés, pero con la ayuda de Google nos entendimos».

Anna llegó a Monterrey una tarde de octubre. Esa noche abortó y se marchó a la mañana siguiente.

No ha sido la única, dijo la Sra. Cardona. «La demanda de Texas ha crecido mucho», un reflejo de los caminos divergentes que han tomado México y su vecino del norte en materia de aborto.

En septiembre de 2021, se dictó una sentencia histórica en México, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló por unanimidad una ley que castigaba el aborto en el norteño estado de Coahuila, despenalizándolo de hecho en todo el país.

Ese mismo mes, el estado norteamericano de Texas, al otro lado de la frontera, puso en vigor una de las leyes de aborto más restrictivas de Estados Unidos en ese momento. El proyecto de ley 8 del Senado de Texas (SB8) prohibía los abortos después de la sexta semana de la concepción, un momento en el que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

La ley permite a los ciudadanos -estén o no en el estado- presentar una demanda contra cualquiera que ayude a una mujer a abortar pasada esa fecha.

Y con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 2022 de anular el caso Roe contra Wade -que había garantizado el derecho de las mujeres al aborto en todo el país durante casi 50 años-, el acceso al aborto se está restringiendo aún más.

El 25 de agosto entra en vigor en Texas una ley que limita aún más los abortos provocados por el derrocamiento de Roe.

Pero incluso antes de la decisión Roe, el número de abortos registrados en Texas estaba disminuyendo. Según las cifras del gobierno, hubo aproximadamente la mitad de abortos en Texas durante los seis meses que terminaron en febrero de 2022, en comparación con el mismo período de tiempo del año anterior.

«Si quieres saber cómo será la América post-Roe, (Texas) es un buen campo de pruebas para ello», dijo a la BBC Jackie Dilworth, activista de Whole Women’s Health, uno de los mayores proveedores de abortos del estado.

Que haya menos abortos registrados en Texas no significa necesariamente que se realicen menos abortos. Muchos se están realizando en estados con leyes de aborto menos restrictivas, o al otro lado de la frontera sur de Estados Unidos, en México.

La Sra. Cardona dice que ha recibido tantos mensajes de mujeres de Estados Unidos que está convirtiendo su estudio del segundo piso en un lugar para que se queden.

«Antes les prestábamos nuestra habitación, pero vimos la necesidad de abrir más espacio», dijo. «Se llamará la ‘abortería’ (la casa del aborto)».

Y la Red Necesito Abortar no es la única que se prepara para ampliar su trabajo. Hay toda una red de grupos y activistas a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos que también ofrecen servicios, dijo Mariela Castro, que trabaja para Marea Verde Chihuahua, otra organización mexicana que ayuda a las mujeres a acceder a los abortos.

Según la Sra. Castro, las mujeres también acuden a México porque los estados en los que viven no disponen de suficientes servicios de salud reproductiva ni de financiación.

Algunas mujeres compran las píldoras por su cuenta en las farmacias mexicanas. Otras se ponen en contacto con personas que pueden acompañarlas a la farmacia.

El servicio que ofrecen estas redes opera en una zona gris.

En Estados Unidos, las píldoras abortivas deben ser prescritas por los profesionales sanitarios a una paciente en las jurisdicciones en las que el procedimiento está permitido por la ley.

El procedimiento aprobado por el gobierno estadounidense para los abortos inducidos médicamente combina dos fármacos, mifepristona y misoprostol.

El primero actúa bloqueando la progesterona. Sin esa hormona, el revestimiento uterino se adelgaza y el embrión no queda adherido.

El segundo fármaco, el misoprostol, se toma entre 24 y 48 horas después. Desarrollado originalmente en la década de 1970 para tratar las úlceras de estómago, se descubrió rápidamente que también podía inducir el aborto y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha aceptado para ese uso.

A las pocas horas de su ingestión, el fármaco hace que el útero se contraiga y expulse el embrión. Sin embargo, el proceso provoca dolor y hemorragia y, en casos muy raros, complicaciones graves como sepsis y daños uterinos.

El régimen de dos píldoras está aprobado para su uso hasta las 10 semanas de embarazo en Estados Unidos, y es ahora el método más común para abortar en el país.

Las redes de aborto mexicanas, como la Red Necesito Abortar, solo envían misoprostol, porque la mifepristona no está disponible fácilmente.

La OMS dice que los abortos solo con misoprostol son aceptables cuando no se puede conseguir mifepristona, pero no es el método aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Además, el envío de las píldoras a lugares donde el aborto con medicamentos está restringido o prohibido «podría considerarse un delito», afirma Grace Howard, profesora adjunta de Estudios de Justicia en la Universidad Estatal de San José (California).

Incluso antes de la revocación de Roe por parte del Tribunal Supremo, en los primeros cinco meses de 2022, los legisladores propusieron 117 restricciones en 22 estados específicamente sobre el aborto con medicamentos, incluyendo prohibiciones absolutas.

En los últimos días, el aborto -incluido el aborto con medicamentos- ha sido prohibido en al menos 10 estados, y se espera que le sigan casi una docena más.

«En general, la ley se va a aplicar en el lugar donde se entregan las píldoras y donde la persona las toma», dijo el profesor Howard. «Pero es poco probable que extraditen a personas de México«.

Tampoco están claros los límites de sus responsabilidades. La Sra. Castro dice que el papel de Marea Verde termina cuando «la persona que solicitó el servicio está totalmente satisfecha» y que el grupo forma a sus voluntarios en primeros auxilios y apoyo emocional, y consulta a los médicos si se producen complicaciones.

Pero los activistas antiabortistas sostienen que estas redes semiclandestinas ponen en peligro a las mujeres porque no ofrecen servicios médicos como los exámenes de salud. También dicen que estos medicamentos son peligrosos.

«Enviar por correo medicamentos que pueden causar lesiones, infertilidad e incluso la muerte de las mujeres cuando no se aplican normas de salud y seguridad es una política imprudente y mortal», declaró a la BBC Kristi Hamrick, portavoz de Students For Life, una de las mayores organizaciones antiabortistas de Estados Unidos.

Su grupo está estudiando cómo impedir el acceso a las píldoras abortivas desde el extranjero, dijo.

Los expertos médicos señalan que las mujeres que buscan la ayuda de activistas extranjeras para acceder a las píldoras abortivas lo hacen por desesperación, y rechazan la afirmación de que las píldoras abortivas son médicamente inseguras.

«Sin embargo, es importante que las personas que toman medicamentos en su país tengan acceso a una atención segura, sin prejuicios y de apoyo dentro del sistema médico formal si la necesitan en algún momento», dijo la Dra. Nisha Verma, especialista en Obstetricia/Ginecología en Atlanta y miembro del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos.

Jane*, una artista de 22 años de San Antonio (Texas), interrumpió un embarazo prematuro con pastillas procedentes de México. Era su segundo aborto.

Para ayudarla en el proceso, el grupo con el que se había puesto en contacto le asignó una «asistente social».

«Ella me llamaba por FaceTime, Skype o Zoom y hablábamos», dijo a la BBC. «Me guió a través de todas mis opciones, y cuando decidí hacer el aborto autogestionado, me llamó y me dijo todo lo que me iba a pasar, como que si sangraba más de dos compresas Maxi [sanitarias] en una hora, entonces eso es una cantidad peligrosa de sangre y debería ir al hospital», dijo.

«Tenía su número de teléfono y le envié mensajes de texto todo el día (el día del aborto). (Actuó) como debería hacerlo una asistente social, ayudándome a sentirme segura y asegurándose de que tenía todo lo que necesitaba», explicó Jane.

Un aborto autogestionado con pastillas «es muy doloroso: provoca náuseas, diarrea, vómitos», dijo. «Es muy duro para tu cuerpo».

Pero Jane recurrió a la red mexicana por razones de coste: la misma medicación en Estados Unidos es mucho más cara que conseguir misoprostol al otro lado de la frontera, dijo.

Ha ayudado a otras mujeres que quieren abortar poniéndolas en contacto con la organización que la ayudó a ella, dijo Jane.

«Creo que hay muchas mujeres que desearían poder hablar, pero desgraciadamente están asustadas y silenciadas por todo lo que está ocurriendo en Texas en estos momentos», dijo.

Los activistas proabortistas de México dicen que quieren hacer más para ayudar a que las píldoras abortivas lleguen a los estadounidenses que las desean.

Verónica Cruz, de Las Libres, pionera en la defensa del aborto con medicamentos en México, dijo que las redes abortistas mexicanas están trabajando con sus homólogas estadounidenses para distribuir las píldoras a las mujeres del lado estadounidense de la frontera.

«Es una locura. Siempre vimos a Estados Unidos como un país ejemplar en esta materia», dijo Cruz, de Las Libres. «Ahora el mundo está al revés».

