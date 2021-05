Norris y su mensaje a Carlos Sainz: “Este fin de semana puedes ganar”

Entornointeligente.com / D espués de terminar sexto , a 0.695 segundos de Charles Leclerc, Lando Norris ha confesado que el rendimiento de Ferrari no es una sorpresa para él.

“No me han sorprendido, por cosas que ya sabíamos”, ha reconocido Norris tras el jueves del Gran Premio de Mónaco. “Quizá, desde el punto de vista del espectador, no se puede ver todo lo que nosotros vemos, la imágenes de a bordo, los datos y esas cosas. Sabíamos que iban a ser muy rápidos”, confiesa el excompaáero de Carlos en McLaren en 2019 y 2020.

Lando revela que ha estado en contacto con Sainz en los días previos a Mónaco, y sugiere que podría lograr un resultado de campanillas este fin de semana. “Le envié un mensaje a Carlos para decirle: ‘Vas a estar muy bien este fin de semana, vas a tener la oportunidad de ganar”, afirmaba mientras se reía. “Se ven fuertes, por delante de nosotros, lo que no es bueno para McLaren, pero estamos haciendo el mejor trabajo que podemos, y creo que donde estábamos hoy es donde merecemos estar”, asegura.

Falta de confianza en algunas curvas “Desde el punto de vista del rendimiento, estoy bastante contento con el día de hoy. Me he sentido cómodo con el coche, que es muy importante aquí, pero también tenemos algunas cosas que mejorar… Hasta el sábado podemos intentar ganar un poco más . Nos falta un poco de confianza en las entradas de algunas curvas para poder atacarlas realmente, lo cual no es súper importante, pero en la clasificación cuando quieres empujar un poco más, es fácil sobrepasar el límite y perderlo todo”, dice sobre el comportamiento del MCL35M.

