Norrie elimina a Goffin y se citará en semis con Djokovic

Londres- El británico Cameron Norrie batió al belga David Goffin en los cuartos de final de Wimbledon por 3-6, 7-5, 2-6, 6-3 y 7-5 para clasificarse por primera vez en su carrera entre los cuatro mejores de un Grand Slam .

Norrie, hasta esta edición, nunca había disputado los octavos de final de un ‘grande’ y su tope era la tercera ronda que alcanzó en el resto de ‘majors’.

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2022 Norrie se sobrepuso a los 49 golpes ganadores de Goffin y pisará por primera vez las semifinales en casa, donde contará con el total apoyo del público contra el serbio Novak Djokovic, que levantó dos sets en contra a Jannik Sinner para volar por undécima vez a las semifinales del Grand Slam londinense.

Djokovic y Norrie ya se encontraron en las pasadas Finales ATP, en unas condiciones muy distintas, en cemento y bajo techo, y el serbio triunfó dejándose solo tres juegos por el camino.

El británico ha subido casi 50 puestos en el ránking en poco más de un año y ha roto su techo en los ‘grandes’, en un encuentro en el que tuvo que remontar a un Goffin que llegó a tener ventaja de dos sets a uno y que tuvo una pelota de rotura en el quinto set para ponerse arriba en el marcador.

