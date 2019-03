Norkys Batista manifestó que lleva 27 horas sin luz

Entornointeligente.com / La actriz y modelo venezolana Norkys Batista manifestó en medio de la oscuridad de este viernes po Instagram que presenta 27 hora sin luz en su hogar.

“Ya los comidas comienzan a descomponerse. Los que estamos sin los comenzamos a desesperando, no me quiero imaginar las personas que tienen enfermos y niños, esa gente que está pasándola mal”, expresó Batista.

Lea también: Trasladarán oficina de PDVSA desde Lisboa a Moscú La ex reina de belleza atinó que la mayoría de las plantas eléctricas del país se encuentran sin funcionar por no poseer personal que pueda trabajar en ella. “Los empleados huyen por las malas condiciones laborales”.

“Señores esto puede continuar varios días, yo les recomiendo tomar toda sus precauciones, no es ataque, no es iguana, no es Estados Unidos es mala operación interna”, aseveró la actriz.

