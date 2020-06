Norberto Oyarbide: “Lo de Macri y las escuchas era totalmente enfermizo”

Entornointeligente.com /

El escándalo de presunto espionaje ilegal de la AFI durante el gobierno de Cambiemos causó conmoción en el ámbito político y volvió a poner en el tapete antiguos casos similares. En esa línea, el exjuez federal Norberto Oyarbide se refirió este jueves 26 de junio a la causa en la que investigó al expresidente Mauricio Macri por escuchas ilegales cuando era jefe de Gobierno porteño.

“En la causa de las escuchas telefónicas en la Ciudad de Buenos Aires todos los caminos conducían a Roma”, expresó el exmagistrado en declaraciones a Radio 10 . “Mauricio Macri obtiene lo que quiere, tarde o temprano, aunque después lo pierda”, afirmó, y recalcó que “el espionaje está probado”.

En mayo de 2010, el entonces juez procesó al líder del PRO como miembro de una asociación ilícita dedicada a las escuchas ilegales, de la que fueron víctimas dirigentes políticos, empresarios y hasta una de las hermanas del propio exmandatario. El 29 de diciembre de 2015, tras el triunfo electoral de Cambiemos, Sebastián Casanello (titular del juzgado que había subrogado Oyarbide) sobreseyó al entonces jefe de Estado. Meses después, Oyarbide inició el trámite para su jubilación.

El magistrado retirado contó, además, que “lo de Macri y las escuchas era totalmente enfermizo” porque ” así como hay gente que tiene compulsión por los autos o el dinero, también existe la compulsión por el poder… y es tanto el poder que se acumula como el miedo a perderlo: de ahí la necesidad de escuchar a propios y ajenos”.

Espionaje ilegal: la justicia allanó la casa de Darío Nieto, secretario de Mauricio Macri

Y sostuvo: “En su indagatoria, Macri extrajo de un bolsillo interno de su saco un papelito de los que usábamos como machete y lo leyó: dijo que se iba a adherir a las garantías de la Constitución Nacional e iba a guardar silencio”.

El exmagistrado insinuó también que ex jefe de Gobierno habría accionado en la Justicia para ser sacado de la causa luego de asumir como presidente. ” Debe haber actuado Harry Potter porque desapareció de la causa , en la que yo le adjudiqué el cargo de miembro, ‘Fino’ Palacios era el jefe”, afirmó.

Por último, Oyarbide recordó un cruce que mantuvo con Macri en un spa. “Se apareció desnudo con una toalla y sin decirme ni hola me preguntó ‘qué pasa conmigo, que estoy en todos los diarios’ . Le dije: ‘yo atiendo en Comodoro Py. Me di la vuelta y me fui'”, relató.

