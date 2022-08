Entornointeligente.com /

Uma mulher que abandona o marido e os filhos para ir até ao mundo tentar descobrir quem é, seja em 1879 ou ontem à tarde, e por muitas e boas que sejam as suas razões, tem garantidamente à perna o julgamento familiar e social. Para o pensamento comum, apesar de nos últimos 140 anos ter sido grande a evolução e a afirmação do feminismo, é coisa que não se faz. Mas Nora fez. Bateu com a porta. E muitas portas bateram depois.

