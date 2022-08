Nomisma, 65% di famiglie ritiene proprio reddito inadeguato

Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 04 AGO – Il 65% delle famiglie italiane valuta il proprio reddito inadeguato per far fronte alle necessità primarie, quali la spesa, l’affitto, il mutuo e le altre esigenze. Lo rileva «Nomisma/spazio sociale sottolineando che le famiglie sandwich intervistate, ovvero quelle dove gli adulti si occupano contemporaneamente dei figli e dei genitori registrano un disagio economico nel 74% dei casi (il il 41% di queste anche a causa di una diminuzione del reddito complessivo percepito dalla famiglia nell’ultimo anno).

Il 72% delle famiglie con almeno un componente non autosufficiente – sottolinea Nomisma – giudica il proprio reddito inadeguato con il 7% di queste che dichiara addirittura di avere un reddito gravemente insufficiente. Tra le cause che concorrono all’inadeguatezza del reddito famigliare, emergono tre questioni focali con l’inflazione in primo piano: il disallineamento tra il reddito e il costo della vita (65%), le difficoltà lavorative (sia quelle causate dalla pandemia, sia quelle non causate dall’emergenza sanitaria, entrambe pari al 9%) e le spese elevate non legate alla casa (8%). (ANSA).

