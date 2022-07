Nominación oficial de Roy Sigüenza entre los finalistas al Premio Nacional Eugenio Espejo

Entornointeligente.com /

Roy Sigüenza Novillo, poeta y gestor cultural oriundo de Portovelo, ha sido anunciado oficialmente entre los nueve finalistas para recibir el Premio Nacional Eugenio Espejo,, galardón que reconoce a quienes tengan más de 25 años de destacadas trayectorias y aportes al arte, la cultura y la ciencia en el país. Su nominación es en la categoría creaciones, realizaciones o actividades culturales o de las artes.

Sigüenza es uno de los más reconocidos poetas del país en las últimas tres décadas, y su producción ha sido traducida a varios idiomas. Su obra ha sido objeto de numerosos estudios y ensayos académicos en la Universidad de Cuenca, en las Universidades Católica de Quito y Católica de Guayaquil, San Francisco de Quito (USFQ), y en centros académicos estadounidenses. Una reciente lectura de su obra se realizó en la Biblioteca Pública de Nueva York, junto a otros poetas latinoamericanos. Ha publicado nueve poemarios, y su obra consta en ocho antologías de prestigiosas editoriales nacionales y del extranjero.

Desde las márgenes del país, sin recursos y con un liderazgo innato, se destaca su labor de gestor cultural vinculada a la memoria y patrimonio histórico de Portovelo. Impulsó la creación y puesta en marcha del Museo Minero de Portovelo, del cual es su editor general ad honorem. Ha publicado obras de compilación de fotografías del antiguo campamento minero de la South American Development Co., empresa aurífera norteamericana asentada en Portovelo entre 1916 y 1928, a través de las obras: «¿Y vieron bailar el charleston a la Chiva Marina?» (1991); «Vistas de Portovelo» (2014), entre otros. Es editor de la reciente publicación «Alice Lovell Kellogg. Viajera. Memorias de una neoyorkina en Ecuador de principios del siglo XX (1916-1928)». Ha participado con su obra poética y de investigador de patrimonio en la Bienal de Venecia junto al pintor cuencano Tomás Ochoa; además, ha sido invitado a aportar con su arte literario en el montaje de obras de artistas como la guayaquileña Larisa Marangoni, entre otros. Su producción cultural es innumerable.

Ha participado como invitado especial en alrededor de 10 ferias del libro y en al menos una docena de encuentros y festivales poéticos en países latinoamericanos como Chile, Colombia, Venezuela, Cuba, entre otros. A continuación un síntesis de su producción.

LIBROS (POEMARIOS) DE ROY SIGÛENZA: • Habilidad con los caballos. Severo Editorial y USFQ Press Editorial de la Universidad San Francisco de Quito, 2020 • Nurdu. Pirata Cartonera. Quito, 2018 • Manchas de Agua. Cinosargo Ediciones. Quito, 2016 • Cuatrocientos cuerpos. Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), Matriz, Quito, 2009 • Abrazadero y otros lugares (Poesía reunida 1990-2005), Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Azuay, y la Universidad de Cuenca, 2006 • La hierba del cielo. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Matriz (CCE), Quito, 2002 • Ocúpate de la noche. Universidad de Cuenca, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Azuay (CCE-A). Cuenca, 2000 • Tabla de mareas. Universidad de Cuenca, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Azuay (CCE-A), Alianza Francesa de Cuenca, 1998 • Cabeza quemada, Papeles de la Iguana, 1990 ANTOLOGÍAS QUE INCLUYEN LA OBRA DE ROY SIGÛENZA: • Poesía Ecuatoriana (Antología Esencial), CCE, 2019 • En mitad de un equinoccio. Polibea, 2017 • EQuinoccio. Guadalajara, Mantis 2015 • La astillada sombra de Sodoma. Quito, Ministerio de Cultura, 2013 • Poesía Ecuatoriana Contemporánea, México, La Cabra-Quito, CCE, 2011 • Tapestry on the sun: an Anthology of Ecuadorian Poetry. Coimbra Ed, 2009 Antología de poesía. Madrid, Alfaguara 2009 • Perú-Ecuador. Poesía 1998-2008. Embajada del Ecuador en el Perú / • Factotum editores independientes SAC, para si sello [SIC], 2009. PUBLICACIONES SOBRE PATRIMONIO EDITADOS POR EL AUTOR: • Alice Lovell Kellogg. Viajera. Memorias de una neoyorkina en Ecuador de principios del siglo XX (1916-1928). 2019. • «Vistas de Portovelo», con textos y compilación de fotografías de Portovelo, 2014 • ¿Han visto bailar el charleston a la Chiva Marina?, texto y compilación de fotos, 1991. PARTICIPACIONES, INVITACIONES PROGRAMAS EN LA PROVINCIA EL ORO: • Exposición Ciudadanos del mundo, en el marco del Encuentro Binacional sobre Migraciones. Textos de R. Sigüenza. Arenillas-El Oro, febrero del 2022. • Muestra fotográfica «Ventanas abiertas, ventanas cerradas». Fotos: Marcelo Cabrera. Texto: Roy Sigüenza. CCE-O , Machala, 1995, y reposición en Machala, mayo del 2022 • Exposición pictórica inaugural del Museo Minero de Portovelo. Editor general Roy Sigüenza. Portovelo, mayo del 2021. • Instalación permanente sobre violencia de género en la sede del Movimiento de Mujeres de El Oro (MMO). Producción y textos de R. Sigüenza. Machala, desde marzo del 2020. • I Feria del Sida «Por la vida y la esperanza», participación en Recital de Poesía. Puerto Bolívar, 2002.

