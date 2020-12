La terrible patada de Danny Drinkwater en el regreso de Petr Cech

También lea: ( ¡Qué viva el amor! Las románticas imágenes de Egan y su nueva pareja ). José María Hill Prados También disputó minutos Danny Drinkwater, quien fue expulsado tras una dura entrada sobre un chico de 16 años Here is the altercation that led to the double red cards of Alfie Devine and Danny Drinkwater pic.twitter.com/p5IWq3nN7A — Lilywhite Rose (@Lilywhite_Rose) December 14, 2020 EFE Descarga la app El Tiempo Noticias de Colombia y el mundo al instante: Personaliza, descubre e infórmate CONOCE MÁS Nuestro Mundo Colombia Internacional Bogotá Medellín Cali Barranquilla Más Ciudades Latinoamérica Venezuela EEUU y Canadá Europa África Medio Oriente Asia Más Regiones Novenas 04:57 p. m. Novenas navideñas en Medellín: autoridades piden evitar aglomeraciones Aunque no existe una prohibición directa, el llamado es a usar las pla ..

Petr Cech , portero histórico del Chelsea , salió del retiro este lunes para jugar un encuentro con el Chelsea sub-23, en un partido en el que se vio una terrible falta de Danny Drinkwater .

El checo, que colgó los guantes en 2019 con la camiseta del Arsenal, es director técnico del Chelsea, pero ante la situación de emergencia de la pandemia, Frank Lampard decidió incluirle en la lista para disputar la Premier League .

Como preparación para un posible debut en algún momento, el portero disputó su primer partido en más de un año contra el Tottenham Hotspur sub23. Pese a un clamoroso error en el primer gol, Cech ayudó a que su equipo venciera por 3-2 a los ‘Spurs’.

También disputó minutos Danny Drinkwater, quien fue expulsado tras una dura entrada sobre un chico de 16 años

Here is the altercation that led to the double red cards of Alfie Devine and Danny Drinkwater pic.twitter.com/p5IWq3nN7A

— Lilywhite Rose (@Lilywhite_Rose) December 14, 2020 EFE

