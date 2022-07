Nolan Arenado se apunta para el WBC 2023

Entornointeligente.com /

El antesalista de los St. Louis Cardinals , Nolan Arenado , volverá a jugar por Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC), anunció el sábado el ente federativo a través de sus redes sociales.

He helped us win 🥇 in 2017, now he’s all in to defend the title. Nolan Arenado is ready #ForGlory 🇺🇸 pic.twitter.com/gLazsHixFI

— USA Baseball (@USABaseball) July 30, 2022 Arenado, ganador de nueve Guantes de Oro y siete veces seleccionado al Juego de Estrellas, se une a sus compatriotas Mike Trout y Trevor Story , que ya confirmaron su participación con los vigentes campeones del evento .

Estados Unidos -que superó en la Final de 2017 al ‘Team Rubio’ de Puerto Rico- pertenece al Grupo C, junto a México, Canadá, Colombia y un equipo por determinar. Jugarán en el Chase Field, de Phoenix, Arizona .

Arenado registra esta campaña promedio de bateo de .293, con 59 impulsadas, 43 anotadas y 18 jonrones. Los Cardinals ocupan el segundo puesto de la división central de la Liga Nacional con marca de 53-47 .

