Nolan Arenado completó el ciclo por segunda vez

El slugger Nolan Arenado, de los Cardenales de San Luis , completó este viernes el ciclo por segunda vez en su carrera en las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés).

En esta jornada, el estelar antesalista comenzó su show con el bate frente a los Filis de Filadelfia tras sacudir un triple en su primer turno. Después, en la tercera entrada, disparó su cuadrangular 15 de la campaña.

De acuerdo con Baseball Savant , el jonrón de Arenado registró una velocidad de salida de 92.9 millas por hora y viajó 355 pies.

Nolan heating up with the temps! pic.twitter.com/aT8nRMSP5f

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) July 1, 2022

Posteriormente, pegó doble y completó la faena con un hit dentro del cuadro. En global, Nolan Arenado ligó de 4-4, con tres impulsadas y una carrera anotada.

Nolan Arenado. ¿Quién lo detendrá? ¡IMPARABLE! pic.twitter.com/AMWEjgMgcH

— LasMayores (@LasMayores) July 2, 2022

Pese a la faena del pelotero estadounidense, los Filis terminaron ganando (5 a 3) este duelo en el Citizens Bank Park.

La tropa dirigida de forma interina por Rob Thomson, luego del despido de Joe Girardi, se niega a bajar los brazos en la lucha por la División Este de la Liga Nacional, a pesar de marchar por detrás de los Mets y Bravos.

