Noivos são roubados após festa de casamento e ficam sem alianças, presentes ainda embrulhados e dinheiro da gravata Criminosos ainda levaram carro alugado e, em vez de lua de mel, casal precisou ficar na delegacia para registar o caso. Por Gladys Peixoto, g1 Mogi das Cruzes e Suzano

13/08/2022 07h00 Atualizado 13/08/2022

1 de 2 Noivos na festa de casamento, antes de serem vítimas de assalto em Suzano — Foto: Elaís Dantas Valerio/Divulgação Noivos na festa de casamento, antes de serem vítimas de assalto em Suzano — Foto: Elaís Dantas Valerio/Divulgação

«Minha noiva ficou traumatizada, não consegue trabalhar direito e acha que alguém vai persegui-la», conta o pedreiro Maurício Santos Marques de 24 anos. Ele e a esposa, a auxiliar administrativa Nataly Ester Correa da Silva de 20 anos, foram vítimas de um assalto em Suzano , na Grande São Paulo, no último fim de semana.

O crime foi no momento em que chegavam em casa, logo depois da festa de casamento. Os ladrões roubaram as alianças, os presentes e até o dinheiro arrecadado com a gravata.

A festa foi no no dia 6 de agosto, mas começou a ser planejado quando o casal completou um ano de namoro . Desde 2021, Nataly e Maurício juntaram dinheiro e planejaram os detalhes do casamento.

«Foi horrível, na hora eu não entendi nada. Mandaram descer do carro não sabia se era assalto, sequestro ou se fariam alguma maldade com a minha mulher. Fiz tudo que pediram e entreguei a chave do carro. Pediram a carteira e disse que só tinha documentos, mas disseram ‘aqui é ladrão’ e levaram a carteira. O carro era alugado para fazer a viagem de lua de mel para Campos do Jordão.»

2 de 2 Maurício e Nataly durante a festa de casamento. — Foto: Elaís Dantas Valerio/Divulgação Maurício e Nataly durante a festa de casamento. — Foto: Elaís Dantas Valerio/Divulgação

Outra consequência foi o cancelamento da lua de mel, porque o casal precisou registrar o boletim de ocorrência. «Além de desesperado em encontrar o carro, fazer o boletim de ocorrência, nossa lua de mel foi esse desastre de correr atrás e apoiar minha noiva que ficou muito desesperada. Foi um momento muito difícil.»

No boletim de ocorrência, os noivos relataram que tinham acabado de se casar e estavam indo para a casa depois da festa. Quando chegaram na frente de casa, foram abordados por quatro homens, um deles armado.

Segundo os noivos, os criminosos mandaram que deixassem os celulares no carro e passassem as alianças. Em seguida, fugiram levando o carro do casal, que era alugado.

No boletim de ocorrência, os noivos afirmaram que no carro estava o dinheiro arrecadado com a gravata no valor de R$ 1,5 mil, todos os presentes, que ainda não tinham sido abertos, botijão de gás, dois fardos de refrigerantes, carregadores de celular, além de documentos.

O noivo calcula o prejuízo aproximado entre R$ 5 mil a R$ 7 mil somente com os celulares, dinheiro, aliança e relógio. «Os presentes têm valor incalculável porque a gente não sabe o que estava nas caixas. Foi bastante presente, porque encheu o porta-malas.»

Marques detalha que o carro foi alugado para levar botijão de gás e outros itens para o salão onde a festa foi realizada e seria usado para o casal chegar até Campos do Jordão, onde seria a lua de mel. O noivo diz que o veículo foi encontrado abandonado e vazio no Jardim Europa, próximo a Estrada Portão do Honda.

«Além da felicidade que estávamos nesse dia, o que foi marcante foi o trauma que vamos carregar o resto da vida. Data marcante difícil superar», afirma o noivo.

