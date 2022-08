Noi mun thit o duong vat la bi benh gi

Entornointeligente.com /

Nổi mụn ở dương là tình trạng thường gặp ở nam giới, do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Vậy, mọc mụn thịt ở dương vật là bị gì? Ở bài viết dưới đây chúng tôi sẽ làm rõ các thắc mắc này đến phái mạnh.

TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN GÂY NỔI MỤN THỊT Ở DƯƠNG VẬT

Theo chia sẻ từ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hiện tượng nổi mụn thịt ở dương vật ngày càng phổ biến. Và để điều trị dứt điểm tình trạng này cần tìm chính xác nguyên nhân khiến dương vật nổi mụn thịt.

Trên thực tế, tình trạng nổi mụn thịt ở dương vật có thể là do những thói quen sinh hoạt sai cách của nam giới gây ra. Nhưng đôi khi, dương vật nổi nhiều mụn thịt có thể là biểu hiện của một số bệnh lý ở bộ phận sinh dục. Vậy, nam giới bị nổi mụn thịt ở dương vật là bị bệnh gì?

Nguyên nhân ngoài bệnh lý

Như chúng ta đã biết, mụn hình thành là do sự bít tắt của lỗ chân lông. Khi các lỗ chân lông bị lấp đầy bởi bụi bẩn, tế bào chết, dầu thừa, vi khuẩn mà không được vệ sinh sạch sẽ đúng cách sẽ nổi mụn ngay. Và ở dương vật cũng vậy, nếu phái mạnh không thường xuyên vệ sinh cho «cậu nhỏ» sẽ xuất hiện mụn thịt, mụn mủ. Cụ thể những thói quen sinh hoạt dễ gây ra tình trạng dương vật nổi mụn thịt ở nam giới:

– Mặc quần quá chật khiến dương vật bị ma sát dẫn đến các tổn thương hoặc mặc quần còn ẩm ướt.

– Không vệ sinh vùng kín thường xuyên, nhất là sau khi đi vệ sinh, vận động mạnh, quan hệ tình dục…

– Nam giới sinh sống ở nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao hoặc khí hậu nóng bức.

Ngoài ra, nhiều nam giới còn có thói quen cạo lông mu vì cho rằng như vậy sẽ vệ sinh hơn và giúp «cậu nhỏ» trông hấp dẫn. Tuy nhiên, việc «dọn cỏ cho dương vật» sẽ dễ gây ra tình trạng kích ứng nặng hơn.

Nguyên nhân là do vùng da xung quanh dương vật cực kỳ nhạy cảm, dễ bị tổn thương và trầy xước. Thêm vào đó, lông mu sao khi cạo sẽ mọc trở lại cứng, dày, rậm hơn, thậm chí còn mọc ngược. Từ đây khiến da bị kích ứng, nổi nhiều mụn hơn.

Nguyên nhân do bệnh lý

Đôi khi, dương vật nổi mụn thịt không phải là do các thói quen không tốt của nam giới. Mà có thể đó chính là dấu hiệu cảnh báo của những bệnh lý sau đây:

+ Mụn cóc sinh dục

Mụn cóc sinh dục chính là bệnh sùi mào gà thường gặp ở những người bệnh có đời sống tình dục không lành mạnh (quan hệ với nhiều người và không sử dụng bao cao su phòng tránh). Sau thời gian ủ bệnh, virus HPV sẽ gây ra các triệu chứng nổi mụn thịt ở dương vật và các bộ phận sinh dục. Mụn có kích thước nhỏ, sau đó lan rộng, phát triển to hơn và chúng liên kết lại thành từng mảng lớn, nhìn giống như mào gà hoặc súp lơ.

+ Sùi mào gà

Cũng như bệnh sùi gà, mụn rộp sinh dục lây nhiễm từ người này sang người khác qua con đường quan hệ không đảm bảo an toàn là chính. Căn bệnh xã hội này do virus HSV gây nên. Virus HSV bao gồm rất nhiều chủng loại. Trong đó, tình trạng dương vật nổi mụn thịt là do virus HSV1 gây ra.

Trong thời gian đầu, các nốt mụn có kích thước rất nhỏ, màu trắng, có chứa dịch mủ bên trong và xung quanh tấy đỏ. Qua một thời gian, các nốt phát xuất hiện càng nhiều và tạo thành từng chùm giống như quả nho.

+ Bệnh giang mai

Một trong những bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục nghiêm trọng nhất đó chính là bệnh giang mai. Căn bệnh này gây nổi mụn ở dương vật với đặc điểm có màu đỏ, sau đó vỡ ra và lan rộng sang những vùng da lân cận. Các triệu chứng của bệnh giang mang có thể tự biến mất. Tuy nhiên, sau vài năm, bệnh sẽ tái phát trở lại với mức độ nặng hơn.

+ Viêm nang lông

Dương vật nổi mụn thịt có thể là do nam giới đang mắc bệnh viêm nang lông. Để nhận biết có phải bị viêm nang lông không, phái mạnh có thể dựa vào các đặc điểm như: nổi mụn kèm theo triệu chứng đau rát, ngứa râm ran và viêm nhiễm vùng kín.

+ Hạt bã nhờn

Hạt bã nhờn là một tuyến bã nhờn nằm bên dưới nang lông và được thấy ở những khu vực không có lông, chẳng hạn như dương vật. Triệu chứng điển hình của hạt bã nhờn là dương vật nổi mụn thịt màu vàng hoặc màu trắng và có kích thước nhỏ. Nếu nam giới sau khi sờ vào hạt bã nhờn ở vùng kín rồi chạm tay lên mặt, chân thì ở những cơ quan này cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Chúng tụ lại thành từng cụm từ 50 hạt đến 100 hạt, gây mất thẩm mỹ và khó chịu.

NỔI MỤN THỊT Ở DƯƠNG VẬT THÌ PHẢI LÀM SAO?

Như vậy, những tác hại mà tình trạng dương vật nổi mụn thịt gây ra là không hề nhỏ. Do đó, nam giới nên chủ động đến bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa để được xử lý kịp thời.

Bên cạnh nhanh chóng đến cơ sở y tế thăm khám, nam giới lưu ý vệ sinh cơ quan sinh dục sạch sẽ thường xuyên, không nên sử dụng các dung dịch chứa chất tẩy rửa mạnh, xây dựng chế độ ăn uống hợp lý và luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày.

Hy vọng những thông tin chia sẻ trong bài viết đã giúp phái mạnh hiểu rõ hơn về tình trạng nổi mụn thịt ở dương vật là như thế nào? Để từ đó có thêm nhiều kiến thức hữu ích trong việc chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh.

Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến tình trạng này cần được chuyên gia y tế tư vấn thì cánh mày râu hãy liên hệ trực tiếp với phòng khám đa khoa Nam Việt theo hai cách đó là gọi tới Hotline 0286 285 7515, trong trường hợp ngại nói chuyện trực tiếp nam giới có thể nhắn tin tại khung >> Tư Vấn Trực Tuyến <<. Hệ thống hỗ trợ 24/7 nên chuyên gia sẽ ngay lập tức giải đáp tường tận đến nam giới.

