Nogarq, un estilo de vivir y hacer negocios en la Isla de Margarita

31 Ago, 2022 | En nuestra Venezuela de hoy, cuando muchos jóvenes profesionales han emigrado a otras latitudes en busca de mejores oportunidades para desarrollarse profesionalmente y generar atractivos ingresos, algunos invocando raíces familiares de nacionalidades extranjeras o haciendo contacto con amigos instalados en otros países, etcétera, llama la atención que una de las empresas contemporáneas de la Isla de Margarita que se desarrolla exitosamente sea cien porciento margariteña, completamente «ñera», gerenciada por dos inquietos creadores como son los arquitectos Jesús «Chucho» Noriega León de 43 años y Jesús «Chuíto» García Caraballo de 38, quienes tienen plena fe en el país y por encima de todo aman apasionadamente su tierra natal.

Jesús «Chucho» fue el primero en graduarse como arquitecto en el Instituto Universitario Politécnico»Santiago Mariño» en Porlamar y Jesús «Chuíto» recibió posteriormente su título de arquitecto en la Universidad de Los Andes, en Mérida. Han transcurrido un poco más de 20 años cuando comenzaron a cultivar la amistad entre estudios y rumbas, como cualquier joven de esas edades.

En ese entonces nunca se plantearon asociarse ni crear una empresa. Cada quien en su mundo y Chuíto no tenía pensado regresar a vivir en Margarita, hasta que tras graduarse surgió un proyecto en la isla y comenzaron a trabajarlo juntos. (Era un hotel 5 estrellas de unos inversionistas extranjeros en El Morro, que no se construyó). Esto hizo que se conectaran. Las afinidades entre ambos personajes fueron tejieron una malla de coincidencias que los unió: mismo nombre, mismo signo astrológico, Libra, Chuíto cumple el 8 de octubre y Chucho el 19. Misma vocación, afición por la tecnología, entre otras similitudes.

-Tenemos alrededor de 400 proyectos, pero no todo se construyen- confiesan en la intimidad de la entrevista. Pero evidentemente esa creatividad que los caracteriza no se estanca. Uno de los propósitos que comparten y que consolida la afinidad es que ambos son inquietos, estudiosos, amantes de la tecnología, les gusta mantenerse informados, actualizados en los avances y tendencias de la arquitectura casi de manera obsesiva, materiales, técnicas, avances científicos, aplicaciones, programas. En el compartir de estas inquietudes en común, que conservan intactas, fue cuando decidieron crear Nogarq, la corporación que conocemos hoy que está arribando a sus 15 años, especializada en diseños arquitectónicos de interiores, Retails, almacenes o tiendas por departamentos, viviendas residenciales, apartamentos, entre otras especialidades. Handesarrollado proyectos en diferentes lugares del país, en Estados Unidos, México, Colombia, República Dominicana y España.

– No es fácil conseguir un socio con tantas características en común. Son ustedes la sociedad perfecta, ¿cuál es la fórmula?, preguntamos a Jesús Noriega León

– Lo puedo ratificar, porque después de más de 20 años de amistad, 15 años de exitosa empresa como Nogarq, después que es el padrino de mis dos hijos, padrino de mi boda, mi mejor amigo, mi hermano menor, no puedo dudar que es la sociedad perfecta. Creo que más que eso, que la sociedad perfecta, la vida me regaló un hermano increíble. ¡Qué gusto es el haber emprendido tantas cosas juntos!.Nogarq es más que un negocio o una sociedad, una relación que se convirtió en familia, en hermandad, un lazo muy fuerte, que es intangible para los demás, nadie conoce a Chuíto mejor que yo y nadie me conoce mejor que Chuíto. Nos sabemos interpretar.

Jesús Noriega León y Jesús García Caraballo. / Cortesía

– ¿Y qué opina Chuíto al respecto?

– Comenzamos siendo muy buenos amigos antes que socios. Chucho es un carajo que tiene una fortaleza espiritual muy importante, que sabe conectar con las personas. Eso hizo que cuando éramos chamos, él mayor que yo, siempre nos llevábamos bien. Hoy en día, esa hermandad, esa camaradería, se ha convertido en una familia como lo es hoy Nogarq, a la que se incorporaron integrantes que vieron nuestra forma de trabajar, con pasión, sin mayores exigencias desde el punto de vista societario. Haciendo cosas juntos y esas cosas se transformaron en compromisos y esos compromisos se transformaron en la necesidad de incluir otras personas, aun cuando seguimos trabajando como hermanos y ahora sí, socios formales, que como toda familia en un momento dado tiene desaveniencias, porque si las tenemos, pero las resolvemos con una muy buena comunicación, nos respetamos mutuamente gracias a esta relación sólida y agradable, basada precisamente en el respeto.

– ¿Cómo manejan el tema de los egos que pueden surgir alrededor de la autoría del éxito, la competitividad, los celos profesionales o de intrigas de terceros?

– Eso nunca ha sucedido. No existió nunca entre nosotros y creo que esa ha sido nuestra gran fortuna. A pesar de que todos tenemos ego, nosotros nos deshicimos del ego individualista y construímos un ego juntos. El ego de Jesús es el mío. Si a él le va bien y es exitoso, yo también soy exitoso. Aquí tenemos una filosofía: siempre juntos. Ganamos y perdemos juntos. El triunfo de Jesús es el triunfo mío. Y no es un triunfo individual, aqui nosotros pensamos en una visión compartida.

Recuerda Jesús «Chucho», que ya siendo él arquitecto profesional, pensando en esa visión compartida que los unió, hicieron el compromiso de compartir algunos trabajos aún cuando su amigo no se había graduado, pero lo ayudaba a distancia desde Mérida en algunos proyectos.

«Cuando venía de vacaciones, antes de rumbear, nos reuníamos y me ayudaba a terminar proyectos, me buscaba aplicaciones, investigaba, entonces le dije: «quieres echarle bolas, bueno, vente para acá, que yo necesito ayuda».

Apunta Jesús «Chuíto» que otro factor importante en esta familia Nogarq es la comunicación, que está por encima de todo., de lo contrario viene luego el tema de «¿por qué hiciste esto y no me lo dijiste?», que puede derivar en heridas y resentimientos, sin embargo, la comunicación sana y fluida está por encima de cualquier conflicto. Aún cuando pueden manejar y crear clientes y proyectos individuales, ninguno interfiere en el trabajo del otro, pero sí están estrechamente informados sobre cómo va marchando el proyecto y por lo general reinan las coincidencias.

«Cada cliente que viene, que está buscando hacer realidad su sueño, representa para nosotros un lienzo en blanco y nos corresponde crear su proyecto soñado, para lo cual tenemos que ofrecer la mayor cantidad de herramientas actualizadas y conocimientos para que tu proyecto sea tu visión real del negocio que sueñas», apuntan.

Otra característica del estilo Nogarq es que el equipo estahorizontalizado, no existen jefes en esa empresa. Todos son líderes, cada quien en su área, «el líder dice: vamos a hacerlo junto», no manda a hacer. Inspirado en el desarrollo de equipo y la visión compartida.

El creativo staff de Nogarq, juventud entusiasta. / Cortesía

NUEVOS PROYECTOS

En Nogarq no paran de trabajar creando. En este momento están enfocados en la reactivación del proyecto «Alas del Mar», con casas de alto nivel en la laguna de Gasparico, con un aeródromo. Por otra parte, siguen empeñados en concientizar a los propietarios de locales sobre la necesidad de potenciar los espacios públicos para revalorizar las propiedades privadas, como una expresión del trabajo en conjunto público/privado, tal es el caso de las avenidas «Santiago Mariño!» y «4 de Mayo».

Igualmente están incorporados en proyectos de distintas Alcaldías, como por ejemplo, en el «Downtown Moreno» o «Downtown Margarita en Maneiro, con restaurantes y espacios para recreación de los visitantes, con un club de playa, una ciclovía y un área peatonal. En el Municipio Mariño, han tenido participación en el proyecto de rescate de Porlamar, volver el mar a la ciudad y en Playa El Agua, el saneamiento del borde costero.

MENSAJE A LOS JOVENES

Esta empresa tiene un personal integrado por profesionales muy jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 21 y 27 años, que han ido llegando de manera de natural, no por exclusión de personal de mayor edad, que se ajustan a tres fundamentos básicos, como son, agregar valor desde la excelencia de las habilidades de cada quien, porque es lo que nutre la diversidad de criterios y de ideas el trabajo colaborativo y el espíritu de trabajo en equipo., dejando claro que si no se deponen los egos, no reconozco las ideas del otro, ni potencian las tuyas.

-¿Qué mensaje le dejan a la juventud?

– Que Venezuela es una tierra de bastantes oportunidades y a quien le apuesta a ella casi siempre le va bien. Que los resultados no son instantáneos, que hay que ser perseverantes, todo es producto del sacrificio, de la constancia y ser consecuentes con nuestras metas. Venezuela es nuestro país, aunque trabajemos con miras a la internacionalización, Venezuela es nuestra prioridad. Siempre estamos aquí y hemos hecho las inversiones necesarias para consolidarnos acá y estar aportando todo lo que podamos hacer por nuestro entorno, siendo socialmente responsables con él.

